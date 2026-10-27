Chelsea, yeni sözleşme görüşmeleri tıkanan Brighton orta saha oyuncusu Yasin Ayari için harekete geçmeyi değerlendiriyor. İsveç millî takımında da forma giyen Ayari'nin sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Xabi Alonso ise Enzo Fernandez'in yaz transfer döneminin son gününde Manchester City'ye satılmasının ardından kadrosuna bir orta saha oyuncusu katmak istiyor. Galatasaray ve AC Milan da Ayari'yi takip ediyor.

Reklam

Chelsea, Ayari'nin sözleşme durumunu takip ediyor

Ayari, bu sezon Brighton'ın en önemli oyuncularından biri hâline geldi. Fabian Hurzeler yönetiminde enerjik performansları ve önemli golleriyle takımda kendine yer edindi. 2023'te AIK'den Brighton'a katılan orta saha oyuncusu, Premier League'de üçüncü sırada bulunan ve ligin en golcü takımı olan Brighton formasıyla altı maçta iki gol attı.

TEAMtalk'un edindiği bilgiye göre geleceğine ilişkin belirsizlik, Chelsea'nin ve Avrupa'daki diğer bazı büyük kulüplerin dikkatini çekti. Chelsea, farklı rollerde oynayabilen İsveçli millî futbolcuyu orta sahasını güçlendirmek için potansiyel bir seçenek olarak görüyor.

Brighton'ın sözleşmeyi 2028'e kadar uzatma opsiyonu var

Ayari'nin sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Ancak Brighton'ın sözleşmeyi 2028'e kadar uzatmak için bir yıllık opsiyonu bulunuyor. Birkaç aydır görüşmeler sürmesine rağmen yeni ve uzun vadeli bir sözleşme için yapılan müzakerelerde güçlükler yaşanıyor.

Brighton, orta saha oyuncusunu takımda tutmak istiyor. Kulüp, yaklaşık 50 milyon euro (42 milyon sterlin) olan değerini korumak için bir anlaşmaya varmaya veya sözleşme uzatma maddesini devreye sokmaya çalışıyor. Ayari ise kamuoyu önünde sessizliğini korudu; daha önce yalnızca durumun zamanı geldiğinde çözüleceğini söylemişti.

Reklam Reklam

Alonso, orta sahada Fernandez'in yerini doldurmak istiyor

Fernandez'in Manchester City'ye transferinin ardından Alonso, orta sahaya takviye yapmak istiyor. Chelsea, yaz transfer döneminin sonlarında Manu Kone ve Lamine Camara'yı kadrosuna katmayı başaramamıştı. Sportif direktör Paul Winstanley de Brighton'daki önceki görevinden Ayari'yi iyi tanıyor.

Related Topics

Chelsea, son transfer dönemlerinde Brighton'dan düzenli olarak oyuncu transfer etti. Marc Cucurella, Robert Sanchez, Moises Caicedo, Joao Pedro ve Danny Welbeck, Stamford Bridge'e gelen isimler arasında yer aldı. Ancak Bournemouth'un yıldızı Alex Scott, Chelsea'nin orta sahadaki bir numaralı hedefi olmaya devam ediyor.

Galatasaray ve AC Milan, Ayari'yi isteyen kulüpler arasında

Chelsea rekabetle karşı karşıya kalacak. Galatasaray, Fenerbahçe ve AC Milan, ocak ayındaki transfer dönemi öncesinde Ayari'yi takip ediyor. Newcastle, Arsenal, Manchester United ve Liverpool'un da adı geçiyor.

Reklam

Brighton, Ayari'yi takımda tutmakta kararlı. Oyuncuya ilgi artarken sözleşme durumunun ocak ayı yaklaşırken çözüme kavuşması zor görünüyor.



