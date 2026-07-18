Sözleşme dilinde… Zidane, Fransa Milli Takımı’ndaki görevine ne zaman başlayacak?

Bazı basın haberleri, Zinedine Zidane’ın mevcut teknik direktör Didier Deschamps’ın yerine Fransa Milli Takımı’nın başına geçeceği resmi tarihi ortaya çıkardı.

Deschamps, Pazar gecesi yarısı İngiltere milli takımıyla karşılaşacağı maçta, Fransa milli takımının teknik direktörü olarak son maçına çıkacak. Bu maç, Amerika, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'nda üçüncü ve dördüncü sıraları belirleyecek.

Fransız "L'Équipe" gazetesi, Zidane ile Fransız Futbol Federasyonu arasında yeni sözleşmeyle ilgili olarak paylaşılan belgelerin, atama tarihinin 1 Eylül'de başlayacağını öngördüğünü belirtti.

Buna rağmen, Zidane’ın atanmasının resmi duyurusu, Dünya Kupası finalinden birkaç gün sonra, bu ayın Temmuz ayında, özellikle de bu haftanın Perşembe veya Cuma günü yapılabilir.

"Zizou"nun "Les Bleus" ile ilk görevi, 25 ve 28 Eylül tarihlerinde Türkiye ve Belçika'ya karşı, ardından 2 Ekim'de İtalya'ya karşı ve aynı ayın 5'inde tekrar Belçika'ya karşı oynanacak 4 ardışık Avrupa Uluslar Ligi maçında takımı yönetmek olacak.

Zidane, zorlu bir görevin başında olacak. 2018 Dünya Kupası’nı kazanan, 2022 Dünya Kupası’nda ikinci olan ve 2021 Avrupa Uluslar Ligi şampiyonluğuna ulaşan Fransa Milli Takımı’nı yöneten Deschamps’ın yerini alacak.