Manchester United, sezona felaketle başlaması sonucu görevinden alınan Michael Carrick'in yerine takımın başına geçecek olan Mauricio Pochettino ile nihai bir anlaşmaya vardı. Arjantinli teknik adam, Manchester United'ı çalıştırmaya her zamankinden daha yakın hale geldi.

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İngiliz "The Sun" gazetesinin bugün cuma günü öne çıkardığı habere göre, Manchester United, Pochettino ile iki buçuk yıllık bir sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Kulüp ayrıca, Arjantinli teknik direktörü ABD Milli Takımı ile olan sözleşmesinden kurtarmak için 7,4 milyon sterlinlik serbest kalma bedelini ödemeyi kabul etti.

Manchester United'ın Pochettino ile anlaşmayı bugün resmen açıklaması bekleniyor.

Pochettino, Manchester United'ı Liverpool karşısında yönetecek

54 yaşındaki Pochettino, uluslararası ara sonrası 22 Kasım'da oynanması planlanan Liverpool karşısındaki bir sonraki maçta Manchester United'ın teknik ekibinin başında olacak.

Manchester United ile anlaşmış olmasına rağmen Pochettino, mevcut dönemde ABD Milli Takımı'ndaki görevine devam edecek; zira takımı CONCACAF Uluslar Ligi çeyrek final turunda Haiti karşısındaki iki maçta yönetmesi bekleniyor.

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İlk maç cumartesi günü oynanacak, rövanş karşılaşması ise salı günü yapılacak. Ardından Pochettino, yeni görevine başlamak üzere Manchester şehrine gidecek.

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ABD ile geçen iki yılın ardından yeni bir deneyim

Pochettino iki yıl önce ABD Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü üstlenmiş ve takımı, yaz aylarında ülkenin ev sahipliği yaptığı son Dünya Kupası'nda son 16 turuna taşımıştı.

Arjantinli teknik direktör, daha önce Southampton, Tottenham ve Chelsea'yi çalıştırdıktan sonra, Manchester United kapısından Premier Lig'e geri dönecek.

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Pochettino, Chelsea'nin başına geçmeden önce Southampton ve Tottenham ile başarılı deneyimler yaşayarak İngiliz futbolunda büyük bir tecrübeye sahip.

Carrick, felaket bir başlangıcın ardından ayrılıyor

Manchester United'ın Carrick'i görevden alma kararı, takımın bu sezon yaşadığı felaket başlangıcı nedeniyle geldi; kulüp kendini küme düşme bölgesinde buldu.

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Manchester United, Premier Lig'deki ilk 10 maçında yalnızca bir galibiyet alırken, dört de yenilgi yaşadı ve son üç sıradan birinde yer aldı.

Buna rağmen Manchester United, Carrick'in takımla geçirdiği dönemde ortaya koyduklarını övmeye özen gösterdi; gerek eski bir oyuncu olarak gerekse son teknik direktörlük görevi sırasında kulübün efsanelerinden biri olarak konumunu vurguladı.

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Kulübün dün perşembe günkü açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Michael Carrick, Manchester United'da bir efsanedir ve her zaman öyle kalacaktır. Oyuncuyken yaptığı gibi, kulübe döndüğü süre boyunca da en üst düzeyde özveri ve profesyonellik gösterdi."

Açıklamada şöyle devam edildi: "Geçen sezon boyunca sergilediği liderlik ve elde ettiği başarılar her zaman takdir ve gururla hatırlanacaktır."

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Carrick, perşembe sabahı son kez Manchester United'ın Carrington'daki antrenman tesisine giderken görülmüştü.

Rapora göre teknik direktör, antrenman tesisine sabah 07.50'de geldi ve 10.15'te, yani kulübün görevden alma kararını resmen açıklamasından birkaç dakika önce buradan ayrıldı.

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Carrick'in Manchester United'ın teknik ekibinin başındaki son maçı, pazar günü Aston Villa karşısında 4-4 berabere bitmiş ve bu sonuç takımı küme düşme bölgesinde tutarak teknik direktör üzerindeki baskıyı artırmıştı.