"Sözlerimi yanlış anlıyorsun"... García, Senegal'e yönelik tartışmalı açıklamalarından geri adım attı

Belçika teknik direktörü Rudi García, takımının Senegal’e karşı heyecan verici galibiyetinin ardından yaptığı tartışmalı açıklamalardan geri adım attı ve 2026 Dünya Kupası’nda son 16’ya yükseldi.

Belçika'nın Senegali 3-2 mağlup etmesinin ardından manşetlere taşınan Rudi Garcia, "Kırmızı Şeytanlar"ın teknik direktörü olarak rakibi Pape Thiaw'ın taktiklerini eleştirmişti.

Maçın ardından Garcia şunları söyledi: “Bu takımları tanıyoruz; maçın sonlarına doğru taktiksel düzenlerini kaybediyorlar. Ayrıca, 2-0 öne geçtiklerinde kalelerini korumak için ellerinden geleni yapacaklarını da biliyorduk, ki bunu çok büyük bir hata olarak görüyorum. Bana, 2-0 öne geçtiğimizde bunu yapmamam gerektiğini hatırlattılar, çünkü skor 2-1 olduğunda onların yaptığı gibi bir gol yediğinizde, maçın gidişatı tamamen değişir."

Garcia, bu açıklamaları nedeniyle eleştirilere maruz kaldı; pek çok kişi bu sözleri Senegali, hatta Afrika kıtasındaki takımları küçümseme olarak değerlendirdi.

"Foot Mercato" sitesine göre, Garcia bu açıklamalarından geri adım attı.

Bir Senegalli gazeteci bu cevabı nedeniyle ona baskı uyguladığında, Fransız teknik direktör sözlerinden geri adım attı.

"Hayır, hayır, öyle demedim. Sözlerimi yanlış anlıyorsunuz. Dediğim şey şuydu: Skorda öne geçtiğinizde – bu dünyanın tüm takımları için geçerlidir – geri çekilip kalesini korumaya çalışmaya eğilimlisiniz. Bu yüzden biz ileriye çıktık, onlar ise geriye çekildi" dedi.

Ve şöyle devam etti: “Aslında, skoru 2-1 yapan golümüzü atmasaydık, geri dönebileceğimizi hiç sanmıyorum. Ancak bir takım maçta gol atıp skor 2-1 olduğunda, oyunun gidişatı tamamen değişir; olumlu taraf Belçika’dan, olumsuz taraf ise Senegal’den gelir. Bize de tam olarak bu oldu ve bu sayede normal süre bitmeden beraberliği yakalayabildik.”

Garcia sözlerine şöyle devam etti: “Ondan sonra, açıkçası, uzatmalarda durum adeta iki boksörün karşılaşmasına benziyordu. İki takım da birbirlerine yumruklar yağdırdı. Ardından, penaltının haklı olduğunu düşünüyorum ve açıkçası bu sayede kazandık.”

Garcia sözlerini şöyle tamamladı: “Sizler Senegalli basın mensupları olduğunuz için, Senegal de bizim kadar ön plana çıkmayı hak ediyor. Ancak uzun bir yol kat ettiğimiz için ön plana çıkan tarafın biz olmamızdan dolayı çok mutluyuz.”

Hatırlanacağı üzere, basın toplantısında Rudy Garcia’nın açıklamaları sorulan Thiaw, “Bu onun görüşü, benim görüşüm kesinlikle değil. Çünkü iyi bir durumdaydık. Galibiyetten sonra konuşmak daha kolay oluyor” diye yanıt verdi.