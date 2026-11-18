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Bayern Münih Yönetim Kurulu Başkanı Jan-Christian Dreesen, Jamal Musiala tartışmasında kulübün hamisi Uli Hoeneß'e destek verdi ancak sözleri yeni soruları da beraberinde getirdi.

Hoeneß, kısa süre önce Bayerischer Rundfunk'ta Musiala'nın nörolojik işlev bozuklukları nedeniyle oyuncu hakkında şüphelerini dile getirmişti . "Onun kolayca iyileştirilemeyen bir hastalığı var ama ilaçlarla bir ölçüde kontrol altında tutulabiliyor. Fakat bir zamanlar sahip olduğu performans düzeyine yeniden ulaşıp ulaşamayacağı..." Hoeneß, cümlesini tamamlamadan şöyle devam etmişti: "Üstelik maaşını almaya devam ediyor. Bayern Münih'in şimdi onun sözleşmesini sorguladığını ve 'Şu anda ortaya koyabildiği performans, sözleşmede belirtilenle artık aynı değil' dediğini bir düşünün."

Hoeneß, bu hassas konuda öne çıkması nedeniyle zaman zaman kamuoyunda eleştirilmişti. Ancak Dreesen, çarşamba günü Abendzeitung tarafından düzenlenen bir etkinlikte Bayern Münih'in hamisinin "konuya hassasiyetle yaklaştığını" vurguladı: "Bence Uli Hoeneß'i harekete geçiren her şeyden önce iki şeydi: Kulübe duyduğu kaygı ve oyuncuya karşı sorumluluğu."

Dreesen sözlerini şöyle sürdürdü: "Hepimizin kulübe karşı da bir sorumluluğu var. Jamal'ın geri dönmesini umuyoruz. Elbette zamana ihtiyacı olacak. Durumu değerlendireceğiz ve ailesiyle, menajerlik ekibiyle bir araya geleceğiz. Ya seviniriz ve eski Jamal'ı görürüz ya da o noktaya ulaşma yolunda farklı birine dönüşürse birbirimizle konuşmamız gerekir." Dreesen, bu durumda ne hakkında konuşmak istediğini açık bırakırken böyle bir görüşmenin ne zaman gerekli hâle geleceğini düşündüğü sorusunu da yanıtsız bıraktı.

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Jamal Musiala'nın Köln karşısında sahalara dönmesi bekleniyor

Musiala, 2025'in başında 2030'a kadar geçerli, kendisine sezon başına 30 milyon avroya kadar kazandırabilecek yüksek ücretli bir sözleşmeye imza atmıştı. Birkaç ay sonra Kulüpler Dünya Kupası'nda kaval kemiğini kırdı ve aylarca sahalardan uzak kaldı. Musiala, bu yılın başındaki dönüşünden bu yana eski formuna kavuşamadı ve çeşitli sakatlıklarla uğraştı.

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23 yaşındaki hücum oyuncusu, son olarak eylülde Almanya Millî Takımı'nın Hollanda ile oynadığı millî maç öncesindeki ısınma sırasında yaşadığı kas lifi yırtılması nedeniyle yaklaşık yedi hafta forma giyemedi. Dreesen, şimdi onun 1. FC Köln karşısında sahalara dönmesini bekliyor: "Bildiğim kadarıyla cuma günü oynayacak."

Luis Diaz, Ismael Saibari ve Serge Gnabry olmak üzere üç hücum oyuncusunun yanı sıra birden fazla mevkide oynayabilen Alphonso Davies de şu anda yokken Musiala'nın dönüşüne acilen ihtiyaç duyuluyor. Bu arada Musiala'nın yanı sıra Vincent Kompany de geri dönecek; Dreesen bunu da doğruladı . 40 yaşındaki Belçikalı, geçirdiği kollapsın etkileri ve ardından teşhis edilen beyin zarı tahrişi nedeniyle son dönemde görev yapamamıştı.