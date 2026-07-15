"Sözler ve dokunaklı ifadeler"... İbrahim Díaz, Dünya Kupası'na veda ettikten sonra sessizliğini bozdu

Real Madrid’in yıldızı İbrahim Díaz, çeyrek finalde Fransa’ya 2-0 yenilerek 2026 Dünya Kupası’na veda etmesinin ardından sessizliğini bozdu.

Fas milli takımı Dünya Kupası'nda güçlü bir performans sergiledi ve 2022'deki gibi en azından yarı finale yükselmeyi hedefliyordu, ancak bu hedefleri Fransız milli takımı karşısında suya düştü.

Diaz, “X” sitesindeki hesabı üzerinden taraftarlara bir mesaj gönderdi ve şöyle dedi: “Birkaç gün önce Dünya Kupası’ndaki yolculuğumuz sona erdi… Üzüntüyle ayrılıyoruz ama bu yolculuk burada bitmeyecek… Vatanımız için daha güçlü ve daha kararlı bir şekilde geri döneceğiz.”

Diaz sözlerine şöyle devam etti: “Faslı taraftarlara sınırsız destekleri için içtenlikle teşekkür ederim… Her adımda yanımızdaydınız ve tezahüratlarınız bizim için çok anlamlıydı.”

Son olarak Faslı taraftarlara bir söz vererek şunları söyledi: “En güzeli henüz gelmedi.”







