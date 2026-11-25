Luciano Spalletti, ocak ayı transfer dönemi öncesinde yeni bir golcü için “çaresiz bir çağrıda” bulunduğu yönündeki iddialara tepki gösterdi. Juventus Teknik Direktörü, maç öncesi basın toplantısında hücum seçeneklerine ilişkin görüşlerini açıklarken kulübün yükselen yıldızlarından birine önemli bir fırsat vereceğini doğruladı. Juventus, sezonun beşinci Avrupa Ligi maçında perşembe akşamı Allianz Stadyumu'nda Omonoia'yı ağırlayacak.

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Spalletti'den transfer iddialarına yanıt

Spalletti'nin Juventus'un hücum hattına ilişkin son açıklamaları çarşamba günü Allianz Stadyumu'ndaki basın toplantısında gündeme gelince ortam gerildi. Tartışma, hafta sonu Venezia karşısında alınan 4-0'lık Serie A galibiyetinin ardından hücum seçenekleri hakkında yaptığı değerlendirmeden kaynaklandı. Spalletti, Randal Kolo Muani ile Nick Woltemade'nin klasik bir 9 numara profiline uymadığını, Jeff Ekhator'un ise kulübe katıldığından beri sakatlıklar nedeniyle etkili olmakta zorlandığını belirtmişti.

Konu sorulduğunda Spalletti, “Buna 'çaresiz çağrı' diyen sizsiniz, ben değilim. Bana Vlahovic'i kaç kez sordunuz? O ayrıldıktan sonra bile. Belirli bir oyuncudan değil, belirli özelliklere duyulan ihtiyaçtan söz ettim. Kolo'yu farklı bir pozisyonda denemek istiyorum. Woltemade geldiğinden beri çok iyi oynadı ama sürekli oynayamaz. Venezia maçında Kolo Muani'yi yeniden oraya, santrfora koymayı düşündüm. Bu, çaresiz bir çağrı değildi. Woltemade'yi beğenmediğimi hiç söylemedim. Artık Ekhator da var ve nasıl durumda olduğuna bakmamız gerekiyor. Gelecek vadeden genç bir oyuncu. Ona birkaç kez oynama fırsatı vereceğiz ve aradığımız özelliklere zaten kendi kadromuzda sahip olup olmadığımızı göreceğiz. Nico döndüğünde onun da 9 numara özellikleri var” dedi.

Ekhator'a Avrupa Ligi'nde fırsat

Perşembe günü Omonoia ile oynanacak Avrupa Ligi maçına değinen Spalletti, genç oyuncu Ekhator'un ilk 11'de başlayacağını doğruladı. Genoa'dan transfer edilen genç golcünün Torino'daki ilk dönemi fiziksel sorunlar nedeniyle sekteye uğradı. Bu sezon biri Serie A'da, diğeri Avrupa Ligi'nde olmak üzere yalnızca iki maça çıktı; toplam 24 dakika oynadı ve gol ya da asist kaydedemedi.

Spalletti sözlerini şöyle sürdürdü: “Fizik gücü yüksek, boş alanlara iyi koşu yapan bir golcü olduğunu düşünüyorum. Kötü pasları bile değerlendirilebilir hâle getiren bir oyuncu. [Silvio] Baldini ondan övgüyle söz ediyor ve Baldini, futbol dünyasındaki yakın arkadaşlarımdan biri. Şimdi onu biraz daha iyi tanıyorum ve Baldini'ye katılıyorum. Sakin olmasını bekliyorum. Gelecek vadeden bir oyuncu ve bütün büyük oyuncular o seviyeye ulaşmadan önce gelecek vadeden birer yetenekti. Hücumda ek bir seçeneğimiz olsun istediğimiz için yarın Ekhator'u oynatacağız. Güvendiğimiz oyuncularla rotasyon yapacağız. Maçın öneminin farkındayız.”

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Yildiz'in iyileşmesi önemli bir moral kaynağı

Omonoia maçında oynayabilecek isimler gündemde olsa da Spalletti basın toplantısına sakatlık durumuyla ilgili bir açıklamayla başladı. Juventus'un uzun süredir forma giyemeyen Kenan Yildiz, Khephren Thuram ve Manuel Locatelli'den yararlanamayacağını doğruladı. Nico Gonzalez ile Pierre Kalulu da perşembe günkü karşılaşmada oynayamayacak. Yildiz, Serie A sezonunun açılış gününden bu yana forma giymedi .

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Teknik direktör, “Durumu çok iyi. Bu sabah özel bir antrenman programına başladı ve yeniden maçlarda oynamasını sabırsızlıkla bekliyorum. Doğru zamanı beklemeliyiz. Onun seviyesindeki bir oyuncunun yokluğu, bir şekilde doldurmamız gereken bir boşluk yaratıyor. Yerine Alajbegovic, Boga ya da Kolo'yu koyabilmek elbette harika ama Yildiz, öyle kolayca yerine başkasını koyamayacağınız bir şampiyon” dedi.

Omonoia tehdidini hafife almıyor

Juventus, Avrupa Ligi'ndeki ilk dört maçında üç galibiyet ve bir beraberlik alarak puan tablosunda beşinci sırada yer alıyor. Omonoia ise iki galibiyet ve iki yenilgiyle topladığı altı puanla 18. sırada. Buna rağmen Spalletti, Kıbrıs ekibine karşı hiçbir şeyi garanti görmüyor.

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Spalletti sözlerini şöyle tamamladı: “Omonoia altı puan topladı ve Celta Vigo'yu yendi. Kendi liginde üçüncü sırada ve modern futbolu çok iyi bilen Norveçli bir teknik direktörü var. 4-2-3-1 dizilişiyle oynuyorlar ama savunma yaparken fedakârlık gösterip beşli savunmaya geçiyorlar. Bazı maçlarda zorlandılar fakat rakiplerine her zaman zorluk çıkarıyorlar. Kazanmak için çok ciddi bir maç oynamamız gerekecek. Üst düzey kalitede çok sayıda oyuncumuz var ve hepsi iyi. Bazı genç oyuncuları da geliştirmemiz gerekiyor.”