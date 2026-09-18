Geçen kış yaşanan krizden bu yana en sert saldırısında, Liverpool efsanesi Graeme Souness, Türkiye'nin Trabzon yıldızı Mısırlı Mohamed Salah'ı takımın düşüşünden ve İngiltere Premier Lig şampiyonluğunu savunma yolculuğundaki çöküşünden tamamen sorumlu tuttu.

Mohamed Salah'ın Anfield'daki döneminin sonunu hazırlayan koşullar ve Türkiye Ligi'ne gidişine dair konuşulanlar, Liverpool taraftarları arasında en çok tartışma yaratan dosyalardan biri olmaya devam ediyor.

Taraftarların büyük bir kesimi, Mısırlı Firavun'un geçen kış ilk 11'den beklenmedik şekilde çıkarılmasının ardından teknik direktör Arne Slot ve kulüp yönetimiyle isyanını ve anlaşmazlığını ilan etmekte haklı olduğunu düşünürken, bir başka kesim Salah'ın tüm sınırları aştığını ve kulüple ilişkisinin çökmesinin başlıca sebebi olduğunu görüyor.

Liverpool'un tarihi kaptanı ve İngiliz futbolunun en etkili seslerinden biri olan Souness ise, geçen aralık ayındaki Leeds United maçının ardından yaptığı tartışmalı açıklamaların ardından Mısırlı yıldıza yönelik sert eleştirisini yenileyerek net bir şekilde ikinci kampta yer almayı tercih etti.

Salah'ın Liverpool'daki sorunları

İngiliz "Daily Star" gazetesine verdiği ateşli bir röportajda, İskoç oyuncu suçlamayı doğrudan yöneltmekten çekinmedi ve şunları söyledi: "Liverpool'un geçen yıl iyi bir performans sergileyememesinin başlıca sebebi Mohamed Salah'tır. Takım içinde gerçek sorunlara yol açtığını düşünüyorum."

Souness bakış açısını şöyle açıkladı: "Onu Crystal Palace'a karşı oynanan Community Shield maçında gördüm ve maçta fiilen yer almıyordu. Başta belki bir sorunu var ya da sezon öncesi tam bir hazırlık dönemi geçirmedi diye düşündüm, ancak geçen sezon boyunca durum böyle sonuçlandı; asla en iyi hâlinde değildi."

Souness'in eleştirisi teknik seviyede kalmadı, davranışsal boyuta da uzandı; Salah'ın ilk 11'den çıkarılmasının ardından sergilediği tavrın soyunma odasını içeriden patlattığını değerlendirdi.

Şöyle devam etti: "Sonra ilk 11'den çıkarıldığında takım içinde büyük bir karışıklığa yol açtı ve Leeds maçının ardından basın bölgesinden geçerken kendisini bir kenara atılmış hissederek yaptığı açıklamalar, istikrarın belini kıran son damla oldu."

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Souness'in yeni açıklamaları, Liverpool taraftarları arasında kulübün yaşayan efsanesini ve Premier Lig'deki tarihi gol kralını savunanlar ile takımın çıkarını hangi büyüklükte olursa olsun herhangi bir ismin üzerinde gören eski takım kaptanının görüşünü destekleyenler arasındaki tartışmayı yeniden alevlendirecek nitelikte.