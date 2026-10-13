Portekizli Pepe, futbol kariyerinde yeni bir aşamaya başladı. Portekiz Futbol Federasyonu kurumunun yönetim kuruluna katılan Pepe, bu adımla yeşil sahalardan kurumsal görevlere geçiş yaptı. Pepe, Ağustos 2024'te 41 yaşında futbolu bırakarak en üst seviyede yirmi yılı aşan bir kariyere nokta koymuştu.

Eski savunmacının bu göreve atanması, adının Real Madrid'de vatandaşı Jose Mourinho'nun teknik ekibinde ya da Jorge Jesus yönetimindeki Portekiz Millî Takımı'nın teknik ekibinde yer alma ihtimaliyle anılmasının ardından geldi. Ancak bu iki seçenek gerçekleşmedi ve Pepe, ülkesindeki futbolun idari yapısı içinde yeni bir yola girdi.

Pepe'nin Real Madrid ile dolu dolu bir geçmişi bulunuyor. 2007 ile 2017 yılları arasında 10 sezon boyunca İspanyol kulübünün formasını giyen Portekizli, bu süreçte 334 resmî maça çıktı ve 14 kupa kazandı. Bunların en önemlileri 3 kez Şampiyonlar Ligi ve 3 kez İspanya Ligi şampiyonlukları oldu. Ayrıca 2 Kral Kupası, 1 Dünya Kulüpler Kupası, 2 UEFA Süper Kupası ve 2 İspanya Süper Kupası kazandı.

Portekizli savunmacı, Porto'dan ayrılarak katıldığı Real Madrid'de savunma hattının en önemli unsurlarından biri haline geldi ve İspanyol Sergio Ramos ile güçlü bir ikili oluşturdu. Ayrıca Portekizli teknik direktörün Madrid'de geçirdiği üç sezon boyunca Mourinho'nun yönetiminde forma giydi.

Pepe; hızı, fiziksel gücü, oyunu okuma ve kritik anlarda müdahale etme becerisiyle öne çıktı. İkili mücadelelerdeki sertliği zaman zaman tartışmalara yol açsa da bu özellikleriyle anıldı.

Uluslararası alanda Pepe'nin adı, Portekiz Millî Takımı tarihinin en önemli başarılarından biriyle anılıyor. 2016 Avrupa Milletler Kupası'nda şampiyonluğa katkı sağlayan Pepe, ülkesi tarihindeki ilk büyük kupanın kazanılmasında rol oynadı ve Fransa'ya karşı oynanan final maçının en iyi oyuncusu seçildi.

Millî takımı temsil etmeyi EURO 2024'e kadar sürdüren Pepe, bu turnuvada Fransa ile oynanan çeyrek final karşılaşmasında 41 yaş 130 günlük haliyle turnuva finallerinde bir maçta forma giyen en yaşlı futbolcu olarak rekor kırdı.