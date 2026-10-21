Sport Bild'in haberine göre takımda oyuncular birbirleriyle "kavgalı" değil ancak "dağılmış bir soyunma odasından" söz ediliyor. Habere göre sahadaki hayal kırıklıkları, takım içindeki birliktelikleri neredeyse bitirdi. Bunun yerine herkes kendi hâlinde ve takım içinde küçük gruplar oluşuyor.

"Takım dağılıyor" diye yazan Sport Bild, sakat Ko Itakura'nın yanı sıra Daiki Hashioka, Zento Uno ve Shuto Machino'nun da aralarında bulunduğu, "dil nedeniyle takımla bağları zaten daha zayıf olan Japonları" bu gruplardan biri olarak gösteriyor. Öte yandan "bazı deneyimli kilit oyuncuların", takım arkadaşlarının Bundesliga seviyesinde olup olmadığından bile şüphe duyduğu belirtiliyor.

Bu konuda kaptan Tim Kleindienst, eylül başında SV Elversberg karşısında alınan 4-3'lük yenilginin ardından dikkat çekmiş, özellikle Gladbach'taki genç takım arkadaşlarına sert çıkmıştı.

Tim Kleindienst, Gladbach'ın soyunma odasındaki bölünmeye katkıda mı bulundu?

"Odağımızı acilen 90 dakika boyunca koruyabileceğimiz düzeye çıkarmalıyız. Bunun için ne yapmaları gerektiğini bilmiyorum; daha az TikTok izlemek mi, başka bir şey mi? Ne yaptıkları açıkçası umurumda değil" diyen Kleindienst, ZDF'ye yaptığı bu açıklamanın ardından DAZN yayınında da öfkesini şöyle dile getirmişti: "Burada 3-1 öndesin, her şey kontrolün altında. Sonra ne oluyor, hiçbir fikrim yok. Bir yerde elektrik mi kesildi, yoksa bazılarının beyninde ne oldu?"

Gelecek maçlar VFB Bundesliga 14:30 BMG

Yenilen çok sayıdaki golün ilk 11'deki genç oyuncu sayısıyla bağlantılı olup olmadığı sorulduğunda Kleindienst, "Hata yapmaları da normal. Ama ikinci, üçüncü, dördüncü hatadan sonra bunun bir noktada durması gerekir. Maçın içinde de biraz öğrenmek zorundasın. Bu olmadı" demişti.

Sport Bild'in yeni haberine göre bu açık eleştiri, takım içinde bir bölünmeye yol açtı. Sportif açıdan bakıldığında ise 31 yaşındaki forvet, Gladbach'a zor günlerinde yine yardım edemiyor. Ağır bir diz sakatlığı nedeniyle geçen sezonun neredeyse tamamını kaçıran Kleindienst, geçen hafta kas liflerinde yırtık yaşadı ve bir süre daha forma giyemeyecek. Ayrıca 3. haftada SC Freiburg karşısında alınan 5-0'lık ağır yenilgide çift sarı kartla oyun dışı kalmıştı.

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Borussia Mönchengladbach'ta şu anda kaç sakat oyuncu var?

Sport Bild'in haberine göre Borussia'nın yazın, kısmen mali zorunluluklar nedeniyle Rocco Reitz, Nico Elvedi, Haris Tabakovic ve Yannik Engelhardt'ın ayrılmasıyla geçen sezonki lider kadrosunun neredeyse tamamını kaybetmesi, takımda bir liderlik boşluğu yarattı.

Kaptan yardımcıları Kevin Diks (30) ve Philipp Sander (28) ile kaleci Moritz Nicolas (29) bu boşluğu doldurmaya çalıştı. Geçen pazar Hoffenheim karşısında alınan 2-1'lik yenilgide devre arasında takımı harekete geçirmeye de çalıştıkları belirtiliyor. Ancak yenilginin ardından onlar da tek kelime etmeden ayrıldı.

Yerlerini doldurabilecek lider oyuncuların ve takıma kalite katacak isimlerin bir kısmı uzun süredir forma giyemediği için yazın ayrılan deneyimli oyuncuların yokluğu hâlâ telafi edilemedi. Örneğin Jens Castrop, yazın ağır bir omuz sakatlığı yaşadı ve kısa süre önce antrenmanlara kısmen döndü. Dönüşü dört gözle bekleniyor ancak Güney Kore ile Asya Kupası'na katılması hâlinde ocak ayında beş maç daha kaçırabilir.

Yeni transfer Enzo Leopold'un yakın zamanda dönmesi ise şu an için söz konusu değil. Merkez orta saha oyuncusu, kupanın ilk turunda çapraz bağlarını yırttı. Nicolas Kühn de bugüne kadar Borussia formasıyla yalnızca bir maça çıktı. Como'dan kiralanan tanınmış oyuncu, eylül başında Elversberg'e karşı çıktığı ilk maçta kas demetinde yırtık yaşadı ve o günden beri forma giyemiyor. Aynı sakatlık Itakura'yı da etkiliyor. Düzenli forma giyen savunmacı Jan Leszczynski'nin menisküs yırtığı yaşadığı ve aylarca sahalardan uzak kalacağı belirtiliyor. Franck Honorat ile Isaac Lidberg de kas sakatlıklarıyla mücadele ediyor.

Bu kadar kalabalık bir sakat listesiyle Borussia, önümüzdeki cuma Bundesliga tarihinin en kötü sezon başlangıcını yapma tehlikesiyle karşı karşıya. Daha önce hiçbir kulüp sezona üst üste yedi yenilgiyle başlamadı. VfB Stuttgart karşısında alınacak bir yenilginin de henüz sonuçları olmayacağı belirtiliyor. Sport Bild'e göre Rouwen Schröder'in de aralarında bulunduğu sportif yönetimin görevden alınması şimdilik söz konusu değil.

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