Soyunma odasında sinirlerine hâkim olamadı, Bayern'in yıldızı sakatlığın ardından konuştu: Korktuğum şey bu

Bayern Münih'in öne çıkan yıldızlarından biri, milli takım görevinde yeni bir sakatlık yaşadı. Son dönemde kendisini uzun süre sahalardan uzak tutan bir dizi sorunun ardından, oyuncunun fiziksel istikrarını yeniden kazanıp kazanamayacağına dair endişeler bir kez daha gündeme geldi.

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Bayern Münih, kulübün sağlık ekibinin yaptığı kontrollere göre sol bekinin sol uyluğunun arka kısmında kas yırtığı bulunduğunu açıkladı. Oyuncu önümüzdeki süreçte Bavyera ekibinde forma giyemeyecek; kulüp ise sahalardan ne kadar uzak kalacağını belirtmedi. Bu bilgileri pazartesi günü Der Spiegel dergisi aktardı.

Davies, geçen cumartesi Kanada formasıyla çıktığı son maçta sakatlandı. CONCACAF Uluslar Ligi çeyrek final ilk maçında Guatemala karşısında henüz altıncı dakikada oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncu için karşılaşma erken sona erdi. Kanada ise mücadeleyi 3-2 kazandı.

Bu maç, Davies'in 600 günü aşkın süredir milli takımda ilk kez ilk 11'de sahaya çıktığı karşılaşmaydı. Ancak uyluk ile diz arasında ağrı hisseden oyuncu, rakip oyunculardan hiçbirinin müdahalesi olmadan sakatlanınca maçı tamamlayamadı. Davies, karşılaşma sırasında sırtında da bir burkulma hissettiğini belirterek "Koşamayacağımı hissettim" dedi.

26 yaşındaki Davies, Kanada kanalı OneSoccer'a konuşurken uyluk sakatlıklarının tekrarlanmasından duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi: "Uyluğundan üst üste sakatlık yaşamak hiç hoş değil." Oyuncu ardından ameliyat olma ihtimalinden duyduğu endişeyi de açıkladı: "Şimdi ameliyattan söz ediyoruz ve korktuğum şey de bu."

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Oyuncunun öfkesi sahadan çıkmasıyla sona ermedi. Soyunma odasında sinirlerine hâkim olamadığını itiraf eden Davies, "Soyunma odasında çok öfkeliydim, ne olduğunu anlamıyordum" dedi. Yeni sakatlığın ardından yaşadığı hayal kırıklığının boyutunu gözler önüne seren oyuncu, bazı çöp kutularını kırdığını da açıkladı.

Davies'in uzun bir sakatlık geçmişi bulunuyor. 2025 yılında çapraz bağ yırtığı yaşayan oyuncu aylarca sahalardan uzak kalmış, bu yılın baharında da başka fiziksel sorunlarla boğuşmuştu. Davies daha önce, ne zaman döneceğini ya da oyuna döndüğünde nasıl bir durumda olacağını bilmemenin kendisinde yarattığı psikolojik etkiden söz etmişti.

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Bu sezon Bayern'de büyük ölçüde yeniden forma giymeye başlayan oyuncu, sol kanat mevkisinde de görev almıştı. Ancak yeni sakatlık onu bir kez daha kenara çekiyor. Onuncu haftada önümüzdeki cuma günü Köln ile karşılaşacak olan kulüp ise oyuncunun antrenmanlara ve maçlara dönüşü için beklenen bir tarih açıklamadı.

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Öte yandan Serge Gnabry dönüşe yaklaştı. Ekim ayının sonunda 2-2 berabere biten Bayern - Borussia Dortmund maçında kas sakatlığı yaşayan oyuncu, pazartesi sabahı kulüp tesislerinde sahada ilk bireysel antrenmanına çıktı. Jamal Musiala da kadroya dönebilirken teknik direktör Vincent Kompany, Luis Díaz, Ismael Saibari ve Manuel Neuer'den yararlanamayacak.

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