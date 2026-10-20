Gary Neville, Sky Sports'a yaptığı açıklamada Manchester United soyunma odasında sorun yaşandığını söyledi. Eski futbolcu, Amad Diallo ile Lisandro Martínez'in tartıştığından oldukça emin.

Manchester United, geçen hafta Şampiyonlar Ligi'nde pek varlık gösteremeden mağlup oldu. Atlético Madrid deplasmanında Kırmızı Şeytanlar sahadan 2-0 yenik ayrıldı.

Maçın ardından Martínez, Amazon Prime'a verdiği röportajda kulübün sportif direktörünü açıkça eleştirdi.

Martínez'e göre geçen yaz kulübün kadrosuna yeterince yatırım yapılmadı. Kendisi çok daha fazlasını bekliyordu. Sözleri büyük tepki çekti. Kulüp, sözleşmesini bir yıl uzatma opsiyonunu kullanmamayı değerlendiriyor.

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Arjantinli savunmacının röportajının ardından Diallo, Snapchat'te "Tam anlamıyla rezalet, söyleyecek söz bulamıyorum" mesajını paylaştı. Bu paylaşım da büyük yankı uyandırdı.

Neville, Diallo'nun paylaşımıyla Martínez'i hedef aldığından emin: "Soyunma odasında aralarında kesinlikle sert bir tartışma yaşandığına, kavga ettiklerine inanıyorum. Yüzde yüz. Bu konuyu Martínez'le konuşmamış olmaları imkânsız."

"Amad Diallo'nun Snapchat paylaşımını düşünürseniz, takım arkadaşını hedef alıyordu. Dolayısıyla aralarında kavga olduğu açık. Martínez ileri gitti ama Amad da öyle" diyerek sözlerini tamamladı.