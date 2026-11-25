Jose Mourinho, Real Madrid'in PSV Eindhoven karşısında aldığı farklı Şampiyonlar Ligi galibiyetinin ardından soyunma odasının mahremiyetini Las Vegas'a benzetti. Portekizli teknik direktör, içeride konuşulanları gizli tutsa da oyuncularının üç kritik puanı almasını sağlayan taktiksel değişimi ve görüntülü analizi anlattı.

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Las Vegas kuralı ve devre arası değişiklikleri

Mourinho, PSV karşısındaki üstün ikinci yarı performansının ardından devre arasında takımına tam olarak neler söylediğini açıklamadı. İlk 45 dakikada geriye düşen ya da oyun ritmini bulmakta zorlanan İspanyol devi, ikinci yarıya bambaşka bir görüntüyle çıkınca soyunma odasında neler konuşulduğu merak konusu oldu. Mourinho ise takımın kendi arasındaki konuşmaların gizli kalması gerektiğini vurguladı.

"Soyunma odası Vegas gibi. Vegas'ta olan Vegas'ta kalır. Konuştuk. Dostuz ve konuştuk," diyen Mourinho, Movistar'a konuştu. Nevada'daki ünlü şehre yaptığı esprili göndermeye rağmen teknik direktör, maç sonrası basın toplantısında, takımının bire bir mücadeleleri kazanamadığı ve etkili pres yapamadığı "berbat" ilk yarıyı düzeltmek için yalnızca sözlere değil, teknolojiye de başvurduğunu söyledi. "Oyunculara neyi yanlış yaptığımızı gösterecek üç ya da dört görüntüyü analistlerle birlikte bulmaya çalıştım. Devre arası konuşmasında az söz vardı, çünkü bir görüntü bin söze bedeldir. Biri savunmaya, ikisi hücuma ilişkin üç farklı görüntü izledik. Görüntülerle anlamak daha kolay," diye ekledi.

Taktik değişiklikleri ve savunmadaki kaygılar

Mourinho'nun devre arasında yaptığı üç oyuncu değişikliği, ikinci yarıdaki çarpıcı geri dönüşün fitilini ateşledi. Ancak deneyimli teknik direktör, maç sonunda oyundan aldığı ilk 11 oyuncularını suçlamadı. Portekizli çalıştırıcı, devre arasındaki bu sert değişiklikleri bireysel performanslara yönelik açık bir eleştiri olarak değil, hesaplanmış bir taktik risk olarak savundu.

Teknik direktör, maç sırasında aldığı riskleri, özellikle de sarı kartı bulunan ve sakatlıktan dönen oyuncuların durumunu değerlendirdi. Movistar'a, "Üç oyuncu değişikliğinde her şeyden biraz vardı. Onların çok sayıda kontraatağa çıktığı bir maçta iki sarı kartımız vardı; bu bir riskti. Ayrıca en çok oynayan iki stoperin daha iyi formda olmak istediği de açık," dedi.

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15 puana rağmen gelişime ihtiyaç var

Madrid, Şampiyonlar Ligi tablosunda 15 puanla rahat bir konumda olsa da Mourinho birkaç olumlu sonuç daha alarak play-off turuna kalmaktan kaçınmaya odaklanıyor. Bununla birlikte, sonuç almak için mücadele ederken gösterdikleri yoğunlukla maçlara başlayamamalarından hâlâ memnun değil. Teknik direktöre göre antrenman sahasında yapılacak önemli işler var.

Geri dönüşlere bel bağlamanın tehlikeli bir strateji olduğunu ve bunun sonunda ters tepebileceğini söyledi. "Elbette geri dönüş yapmak iyi hissettiriyor. Ama aldığımız risklerle işler ters gidebilir. Maça iyi mi kötü mü başlayacağımıza dair bu hissi, bu soru işaretini yaşamak istemiyorum."

Madrid'in odağı Alaves maçına çevriliyor

Üst üste beşinci galibiyetini alan ve 15 kez Avrupa şampiyonu olan Madrid, puan tablosunun zirvesine yükselirken Avrupa'daki ilerleyişini sürdürüyor. Real Madrid en büyük sahnede gücünü göstermeye devam ederken PSV için tablo çok farklı: İlk beş maçından yalnızca dört puan çıkaran takım, play-off sıralamasının dışında kaldı. Avrupa'da yakaladığı ivmeyi koruyan Madrid, şimdi hızla yeniden lig mücadelesine odaklanacak ve bu hafta sonu evinde Alaves'e karşı oynayacağı maça galibiyet serisini taşımaya çalışacak.