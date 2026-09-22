"Soyunma odası gerçeği biliyor": Vinicius'un Real Madrid'deki felaket düşüşünün perde arkası

Bir İspanyol basın raporu bugün salı günü, Real Madrid'in Brezilyalı oyuncusu Vinicius Junior'ın bu sezon yaşadığı belirgin performans düşüşünün perde arkasını ele aldı.

"Mundo Deportivo" gazetesi, Wanda Metropolitano Stadı'nda Atletico Madrid karşısında (2-1) alınan Madrid derbisi yenilgisinin Real Madrid'i şok içinde bıraktığını yazdı.

Bazı oyuncularının performansı ve davranışları mercek altında; takımı hedef alan eleştiri dalgası sürüyor, üç haftaya uzanan uluslararası ara ise takım için işleri yatıştırmak adına elverişli bir fırsat olabilir.

Tüm oyuncular arasında, bu sezon performansı belirgin biçimde düşen Vinicius Junior'ın adı öne çıkıyor; derbi maçındaki oyunu felaket düzeyindeydi.

Brezilyalı oyuncu, geçtiğimiz yaz Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal'e katılmaya güçlü bir aday olarak gösteriliyordu, ancak sonunda Real Madrid ile sözleşmesini yeniledi.

"Cadena Ser" radyosu, Vinicius'un takım arkadaşlarının son transfer döneminde onun ayrılığını kabullendiğini, hatta buna ikna olduklarını bildirdi.

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Radyo, "başvurduğu birçok kaynağın, Vinicius krizinin, takım arkadaşlarının çoğunun onun Arsenal'e transfer olacağını beklediği yaza dayandığını düşündüğünü" vurguladı.

Şöyle devam etti: "Sözleşme yenileme görüşmeleri iyi gitmiyordu; İngiltere'de onu, Haaland'ın yanında Premier Lig'in küresel yüzü yapmak istiyorlardı ve takım arkadaşları onun yaz döneminde ayrılacağını varsaymıştı."

Radyo şöyle tamamladı: "Ayrılmadı, ancak Real Madrid oyuncuları onun zihinsel olarak ayrıldığını düşünüyor. Soyunma odasındaki takım arkadaşları onu seviyor, fakat Bernabeu taraftarının sevgisini geri kazanması onun için zor. Sahadaki performansı düzelmiyor ve yedek kulübesine oturma korkusu ufukta beliriyor. Aradan sonraki en önemli soru bu olabilir: Mourinho, son beş yılda Real Madrid'in kilit oyuncusu olan Vinicius'u ilk on birde daha uzun süre tutacak mı, yoksa Diomande onun yerini mi kapacak?"