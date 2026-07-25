Genç Uruguaylı forvet Mario Bruno Bentancor, çarşamba günü ani bir kalp ve solunum durması sonucu 22 yaşında hayatını kaybetti. Bu olay, Uruguay futbol camiasında büyük üzüntüye yol açtı.

Merhum oyuncunun son kulübü olan Uruguay amatör liglerinde mücadele eden Deportivo Italiano, ölüm haberini resmi bir açıklamayla doğruladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bola, anın her gol sevincinde, her kucaklaşmada ve bu kulübün, senin kulübün Deportivo Italiano'nun tüm mensuplarının kalbinde ölümsüz kalacak. Huzur içinde yat."

Köklü Peñarol kulübünün genç akademisinden yetişen Bentancor, ölümünden birkaç gün önce Arjantin'in birinci lig kulüplerinden Deportivo Riestra ile deneme süreci geçirmek üzere Buenos Aires'e gitmişti, ancak kulüp sonunda onu kadrosuna katmama kararı aldı.

Deneme sürecinde tartışma

Merhum oyuncunun Riestra'da geçirdiği dönem büyük tartışmalara sahne oldu. Deneme süreci sırasında kulübün bazı oyuncularına ait giysileri çalmakla suçlanmasının ardından manşetlere taşındı ve sözleşme imzalamadan Arjantin'den ayrılarak ülkesine döndü.

Bentancor'un ani ölümü, futbolun tanık olduğu trajik olaylar listesine yeni bir ekleme oldu. Genç oyuncular arasında yaşanan ani kalp durmaları, farklı seviyelerdeki oyunculara yönelik tıbbi muayenelerin ve sağlık denetiminin sıkılaştırılması gerekliliği konusunda giderek artan soru işaretleri doğuruyor.