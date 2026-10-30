32 yaşındaki Fallon Sherrock, cuma akşamı Manchester'da dart süperstarı Luke Littler'ı gerçekten mağlup etti ve böylece yaklaşık 600.000 avroya karşılık gelen 501.000 sterlinlik para ödülünü kazandı.

Sherrock, sansasyonel zaferinin ardından Netflix'e yaptığı açıklamada, "Bu inanılmaz. Söyleyecek söz bulamıyorum. Oğlum ilk kez bir dart turnuvasına geldi ve kazandığımı gördü. Bu, sonsuza dek hatırlayacağım harika bir an" dedi.

Netflix etkinliğine Alman amatör dart oyuncusu Jarod Becker de katıldı. Etkinlikte toplam 24 katılımcı vardı. Hildesheimlı 23 yaşındaki Becker, son yıllarda Development Tour'daki ve PDC'nin gençler turnuvalarındaki güçlü performanslarıyla dikkat çekti. Littler ile karşılaşmak üzere davet edilen tek Alman oydu. Zaten etkinliğe ağırlıklı olarak amatörler katılmıştı.

Fallon Sherrock, Luke Littler'a karşı bir leg kazandı ve yüklü para ödülünü aldı

Sherrock ise bu bakımdan bir istisnaydı. Dart tarihinde Dünya Şampiyonası'nda maç kazanan ilk kadın olan "Queen of Ally Pally", etkinlik öncesinde Littler karşısında en şanslı isim olarak görülüyordu.

Para ödülünü almak için Sherrock'un Littler'a karşı yalnızca bir leg kazanması gerekiyordu. 19 yaşındaki Littler, dartın zirvesine çoktan ulaştı. Dünya Şampiyonası'ndaki ilk katılımında finalde Luke Humphries'e yenilmesinden bu yana "The Nuke", Ally Pally'de hiçbir maç kaybetmedi ve üst üste iki kez şampiyon oldu. Aralık ortasında başlayacak 2027 Dünya Şampiyonası'nın da açık ara favorisi. Para ödüllerine göre oluşturulan dünya sıralamasında (Order of Merit) en yakın rakibiyle arasındaki fark iki milyon sterlini aşıyor.

Bu spora böylesine hâkim olması ve sahnede rakiplerine karşı her zaman adil davranmaması nedeniyle artık bir ölçüde kötü çocuk imajına sahip. Süperstar, yerel seyircilerin kendisini yuhalamasına ve kendisine hakaret etmesine artık katlanmak istemediği için Hollanda ve Almanya'daki turnuvaları bile boykot ediyor.