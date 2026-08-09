Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun nişanlısı Georgina Rodriguez ile evleneceği haberleri büyük bir tartışma yarattı; binlerce taraftar, düğün töreninin gerçekten yapılacağını düşünerek dün cumartesi günü Madeira'daki Funchal sokaklarına akın etti.

Ancak sonunda olayın başka bir çiftin düğünüyle ilgili olduğu ortaya çıktı; Ronaldo'nun kendi tepkisi ise hikayeye alaycı bir dokunuş kattı.

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın yıldızı, 2016 yılında tanıştığı Georgina ile nişanını açıklamasından bir yıl sonra, "Jornal da Madeira" gazetesinin "Instagram"daki paylaşımına şiddetle gülmeyi ifade eden bir emoji kullanarak tepki verdi.

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Kız kardeşi Elma Aveiro ise olayı daha ciddiye alarak aynı platform üzerinden şu soruyu sordu: "Bu insanlar neden Ronaldo'nun kendisi asla açıklamadan evleneceğini düşünüyor?"

Ronaldo daha önce, düğününün büyük bir organizasyon olmayacağını belirtmiş, Georgina'nın samimi bir tören yapmayı tercih ettiğine işaret etmişti; bu da Fransız "RMC" ağına göre, gözlerden uzak gizli bir düğün ihtimaline dair spekülasyonların önünü açtı.

Buna rağmen, Madeira'daki bazı spekülasyonlar hâlâ Ronaldo ve Georgina'nın düğününün bu yaz içinde, hatta belki de önümüzdeki günlerde yapılabileceğine işaret ediyor.

Bu söylentiler, koyu renk camlı 25 taksinin ayırtıldığını ortaya koyan raporların ardından artarken, diğer kaynaklar düğünün "önümüzdeki hafta" yapılabileceğini aktardı.

Böylece, önümüzdeki hafta sonunda taraftarların Funchal sokaklarında toplandığı sahneler tekrarlanabilir; ancak bu kez soru şu: Damat ve gelin gerçekten Ronaldo ve Georgina mı olacak, yoksa Madeira yeni bir bilinmeyen çiftin düğününü mü kutlayacak?