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Niklas Süle, "After The Final Whistle" podcast'inde Borussia Dortmund'daki döneminde yaşadığı psikolojik sorunları anlattı. Annesi bile onun profesyonel futboldaki geleceğinden şüphe duydu.

Aktif futbolculuk kariyerini bitirme kararı, son dönemde yaşadığı bir sakatlığın ardından değil, birkaç yıl içinde olgunlaşmıştı. Eski Alman millî futbolcu, çok sayıda sakatlık ve sportif açıdan zorlu bir dönemle geçen BVB'deki son iki yılında neler hissettiğini konuşmada içtenlikle anlattı.

Süle'nin anlattığına göre annesi o dönemde ona açıkça, "Bu sektöre uyum sağlayabileceğini sanmıyorum" demişti. Süle de bunun üzerine, "Ne demek istiyorsun? Neden böyle düşünüyorsun?" diye sormuştu.

Stoper şöyle devam etti: "Daha sonra kendim üzerinde çok çalıştım ve yardım aldım. Çünkü o dönemde daha karanlık bir yerdeydim ama özel hayatımda değil. Arabayla antrenman tesislerine giderken biraz panikledim ve 'Hey, bir şeyler yolunda değil' diye düşündüm. Panik atak geçirdim."

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Bu deneyim, kariyerini erken bitirme konusundaki düşüncelerini önemli ölçüde hızlandırmıştı. Süle, "O zaman gerçekten şunu düşündüm: Belki de artık bu sektöre uyum sağlayamıyorsun" dedi.

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Niklas Süle üçüncü kez çapraz bağlarını koparmaktan kıl payı kurtuldu

Dolayısıyla Süle, futbolu bırakma kararını son maçından önce vermişti. Kariyerinin sondan bir önceki maçını, gençliğinde formasını giydiği Hoffenheim'a karşı oynadı. Eski millî futbolcu, kaydığı ve topun eline konuştuğu pozisyonda sakatlandı. BVB aleyhine penaltı kararı verildi ve Süle erkenden oyundan çıkarıldı.

Ağır bir sakatlık ihtimali vardı. Ancak kısa süre sonra korkulacak bir durum olmadığı anlaşıldı. Yine de Süle bugün o günler için şöyle diyor: "Bu yüzden kariyerimi bitirme kararım, neredeyse üçüncü kez çapraz bağlarımı koparacağım Hoffenheim maçından kaynaklanmadı. Bu karar çok daha önce alınmıştı."

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Son maçına ise Dortmund'da, kendi taraftarları önünde, bir başka eski kulübü Frankfurt'a karşı çıktı. Maçın bitimine kısa süre kala oyuna girdi. Süle, "Sadece o son maça ihtiyacım vardı, hepsi buydu" dedi.

Süle, profesyonel futbola gerçekten veda ettiğini ancak bu son maçın ertesi günü idrak etti. Cuma akşamı oynanan maçın ardından cumartesi günü yakın çevresiyle bir araya geldi.

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Niklas Süle açık konuştu: "Futbol benim hayatım değil"

Süle, "Çocuklarım, ailem ve anne babamla bahçede küçük bir parti yaptım. Bana gerçekten güzel, özel hediyeler verdiler. İlk kez o zaman fark ettim: Evet, artık bitti" dedi. "Annem, dört yaşımdayken giydiğim ilk futbol ayakkabımı saklamış. Onu altınla kaplatıp kupa gibi bir şeyin üzerine koymuş. O zaman ağladım."

Kararı uzun süre önce vermiş olmasına rağmen kariyerinin sona erdiği an acı vericiydi. Çünkü futbol ona unutulmaz pek çok deneyim ve sevinç yaşatmıştı: "Üç, dört yıldır bırakacağımı biliyordum. Bu düşünce aklımdaydı ama o an gerçekten zordu."

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Süle, sağlık ve ruh sağlığıyla ilgili konuların yanı sıra yıllar içinde değişen motivasyonundan da söz etti. "Kazandığın kupalar ve biraz daha fazla para kazandığın Bayern Münih döneminin ardından, her gün kendini motive etmenin giderek zorlaştığı bir noktaya geliyorsun" dedi.

Süle sözlerini şöyle sürdürdü: "Futbolu her zaman sevdim ama hiçbir zaman sahip olduğu her şeyi her gün futbola yatıran bir oyuncu olmadım. Çünkü futbol benim hayatım değil."