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Salvatore Soviero, 1973 doğumlu eski kaleci ve Enna'nın şu anki teknik direktörü, Corriere della Sera'ya verdiği röportajda 1990'dan 2010'a kadar süren kariyerindeki bazı tartışmalı olayları yeniden anlattı. Soviero, sahadaki öfke patlamaları ve kavgalarıyla tanındı.

Soviero, sahada çok olaya karıştınız. Pişman olduğunuz biri var mı?

"Del Piero'ya yaptığım o çirkin hareket. 6 Kasım 2004'teki Reggina-Juventus maçıydı, Serie A'daki ilk maçımdı. Kaçınabileceğim bir hakaretle çok güzel bir anıyı mahvettim."

Del Piero'ya dönerek kulağınıza dokundunuz ve homofobiyle suçlandınız.

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"Bugün sahada yaptığım şey yüzünden tutuklanırdım. Alex kahkahaya boğuldu. O hareketten utanıyorum. 20 yıllık kariyerimde tekrar yapmayacağım tek şey o."

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Messina-Venezia maçındaki meşhur kavgadan dolayı aldığınız beş aylık cezayı çektikten sonra o Reggina-Juventus maçında Serie A'daki ilk maçınıza çıktınız.

"Yaptıklarımın sorumluluğunu her zaman üstlendim. Pek düşünmezdim, doğrudan harekete geçerdim. O maçta kırmızı kart gördüm, rakip kulübesinden bana hakaret ediyorlardı. Ben de üzerlerine yürüyüp hepsini dövdüm."

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Tek başınıza en az 15 kişiye karşıydınız.

"Bana ‘Küme düştünüz aptal, sahadan çık’ diye bağırıyorlardı. Yumruklar, diz darbeleri, itiş kakış. Bir kafa da atıldı. Karşıma kim çıksa yere sererdim. O kavgayı onlar çıkardı, beni kışkırtmamalıydılar. Şimdi bir baba olarak hata yaptığımın farkındayım. Ama yaptım, geçmişe dönemem."

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Toni, onu boğazından yakaladığınız o günü hâlâ hatırlıyor.

"Ben Venezia'daydım, o Palermo'daydı. Cüssesiyle beni korkutacağını sanıyordu. Maç boyunca atıştık. Bana yaklaşmaya kalkınca onu boğazından yakaladım ve akıllı olmasını söyledim."

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Bugün oyuncularınızdan biri sahada kavga etse nasıl tepki verirsiniz?

"Her şeyi soyunma odasında, kendi yöntemimle çözerim."