Southgate yeniden üçlü kurguya dönüyor

İtalya karşısında dörtlü formasyonla takımını sahaya sürmesi beklenen teknik adam sürpriz bir karar verdi.

Son 16 turunda 2-0 yendikleri Almanya’ya karşı takımını üçlü formasyonla oynatan Gareth Southgate bu akşam İtalya’ya karşı da aynı formasyonu kullanacak.

Goal'ün edindiği bilgiye göre, İngiltere, EURO 2020 finalinde Bukayo Saka’nın yerine Kieran Trippier ile maça başlayacak ve top rakipteyken beşli hatta dönüşen bir üçlü savunma kurgusuyla sahaya çıkacak.

İtalya’nın Insigne ve Chiesa ile geliştireceği tehlikelere önlem olarak bu formasyonu ve Trippier’I tercih edeceği düşünülen Southgate ağırlıklı olarak 4-2-3-1 dizilişiyle takımını sahaya sürüyordu.

Muhtemel kadro

6 maçta sadece bir gol yiyen ve 66 Dünya Kupası’nı kazanan kaleci Gordon Banks’in gol yememe rekorunu kıran Jordan Pickford yine kalede yer alacak. Stoper üçlüsünün Kyle Walker, John Stones ve Harry Maguire’dan oluşması bekleniyor. Sağda kanat bek olarak Kieran Trippier, solda ise Luke Shaw’ın yer alacağı dizilişte Southgate merkezi yine Declan Rice-Kalvin Phillips ikilisine emanet edecek. Bu ikilinin önünde genellikle hücumcu orta saha rolünde yer alan Mason Mount ise bu kez ileride yer alan Raheem Sterling ve Harry Kane ikilisini tamamlayacak oyuncu olacak.