İngiltere Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Sir Gareth Southgate, Premier Lig'de teknik direktörlüğe dönme olasılığını devre dışı bıraktı. Southgate, "Üç Aslan" ile geçirdiği sürenin son döneminde futboldan aldığı keyfi yitirdiğini ve şu anda sahalardan uzakta yeni deneyimler yaşamaktan mutluluk duyduğunu vurguladı.

56 yaşındaki Southgate, Avrupa Milletler Kupası "EURO 2024" finalinde İspanya'ya yenildikten sonra İngiltere Milli Takımı'ndan ayrılmasının ardından herhangi bir takımın başına geçmedi.

Kulüp düzeyindeki teknik direktörlük tecrübesi ise, 2009 yılında takımın Premier Lig'den küme düşmesiyle sona eren üç yıllık Middlesbrough dönemiyle sınırlı.

Teknik direktörlükten uzak kalmasına rağmen Southgate'in adı, özellikle Hollandalı teknik direktör Erik ten Hag döneminin son günlerinde Manchester United'ın başına geçecek isimler arasında anılmaya devam etti.

Michael Carrick'in üzerindeki baskılar göz önüne alındığında, kulübün teknik ekibinde bir değişiklik olması halinde eski İngiltere teknik direktörünün adının yeniden aday listesine girmesi şaşırtıcı olmaz.

Ancak Southgate, bir Premier Lig kulübünün başına dönme olasılığı konusundaki tutumunu net bir şekilde ortaya koydu. "The Amol Rajan Connection" podcast'indeki konuşmasında şöyle dedi: "Bunun gerçekleşebileceği bir senaryo göremiyorum."

Southgate: Artık galibiyetlerden keyif almıyordum

Southgate, İngiltere Milli Takımı'nı sekiz yıl boyunca yönetti. Bu süreçte 2021 yılında düzenlenen EURO 2020'nin finaline çıktı, 2018 Dünya Kupası'nda yarı finale ulaştı ve milli takımla son durağında EURO 2024 finalini İspanya'ya kaybetti.

İngiliz teknik direktör, milli takım tecrübesinin son döneminde futbola olan tutkusunun azaldığını açıkladı ve galibiyetlerin artık kendisine alıştığı duyguyu vermediğini belirtti.

İngiltere'de yayın yapan "The Sun" gazetesinin aktardığına göre Southgate şöyle konuştu: "İngiltere Milli Takımı'ndaki dönemimin sonunda, en azından bir süre boyunca, keyif almayı bıraktım ve beni devam ettiren şey galibiyetlerdi."

Şunları ekledi: "Son dönemde galibiyetlerden iki dakikadan fazla keyif alamıyordum. Bu nedenle neredeyse hiç futbol maçı izlemedim."

Southgate, en sevdiği takım Crystal Palace'ın tarihindeki ilk kupayı kaldırmasını kutladığı 2025 FA Cup finaline gitmesinden bu yana hiçbir stadyuma gitmediğini de açıkladı.

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Takımım Crystal Palace'ın ilk kupasını kazanmasını izlemek için FA Cup finaline gittim. O günden beri hiçbir futbol stadyumuna gitmedim. Futbol dünyasının içinde yer alma isteğim değişti."

Sahalardan uzakta yeni deneyimler

Southgate, İngiltere Milli Takımı'ndan ayrılmasından bu yana farklı yollara yöneldi. İngiliz yayın kuruluşu "BBC" için Birleşik Krallık'taki genç erkeklerin ve çocukların karşılaştığı zorlukları ele alan bir belgesel sundu; ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Harvard İşletme Fakültesi'nde konuk öğretim üyesi olarak çalıştı.

Eski teknik direktör, son dönemde hayatında yaşanan değişikliklerden duyduğu mutluluğu dile getirdi ve maç sonuçlarına bağlı baskılardan uzakta farklı deneyimler yaşamaya başladığını değerlendirdi.

Southgate, "Hayatımın son on sekiz ayından keyif aldım. Kendime dair algımın, cumartesi günü kazanıp kazanmamama bağlı olduğu 37 yıl geçirdim." dedi.

Şöyle devam etti: "Farklı deneyimler yaşamaktan gerçekten keyif aldım. Siyasetçilerle ve medya sektöründen insanlarla tanıştım, çeşitli alanlarda liderlik üzerine bilgi edindim ve bilgi edinmek için dünyayı dolaştım. Kısacası hayatımın farklı bir bölümünü yaşamaktan keyif aldım."

Southgate'ten Manchester City davasına dair değerlendirme

Southgate, Manchester City'nin Premier Lig'in mali kurallarını ihlal ettiği iddialarıyla ilgili davaya da değindi ve sonucu ne olursa olsun bu davanın futbola gerçek bir kazanç sağlamadığını değerlendirdi.

Bağımsız bir komisyon, 2009-2010 ile 2017-2018 sezonları arasındaki dönemde mali kurallara yönelik iddia edilen ihlallerle ilgili suçlamaların büyük bölümünün sabit olduğu sonucuna varmıştı. Manchester City ise herhangi bir ihlal işlediğini reddederek karara itiraz etti.

Southgate şöyle konuştu: "Manchester City'nin mümkün olan en ağır şekilde cezalandırılmasını isteyen fanatik taraftarlardan bir tepki gelecek; bu ister alt lige düşürülmesi, ister para cezası, ister başka bir yaptırım olsun."

Şunları ekledi: "Futbol kulüplerinin yönetim kurullarında çalıştım, Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) ve Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) ile toplantılara katıldım, tüm bu ortamlarda bulundum; dolayısıyla bu işlerin ne kadar karmaşık olduğunu biliyorum."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Benim için temel düşünce şu: yaşanan her şey futbol için iyi değil ve bu davada kazanan yok. Premier Lig, davanın uzun sürmesi nedeniyle maruz kaldığı tüm eleştirilerin ardından çok kısa bir an için tutumunun haklı çıktığını, kararın açıklanmasının bu kadar uzun sürmesinin nedenini açıkladığını düşünebilir."

Ardından şöyle ekledi: "Ancak daha sonra herkesi nelerin beklediğinin farkına varılıyor: Tüm bu gelişmelerle nasıl baş edeceğiz? Başka hukuki davaların ortaya çıkma olasılığı ne? Bu mesele ne kadar zaman alabilir? Uygun ceza nedir? Oyunun tamamının istikrarı nasıl korunabilir?"

Southgate sözlerini, "Bunlar son derece karmaşık meseleler." diyerek noktaladı.