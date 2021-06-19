Euro 2020 D Grubu’nda İskoçya ile 0-0 berabere kalan İngiltere, ortaya koyduğu etkisiz oyunla eleştiri oklarının hedefi oldu.

İskoçya’yı mağlup etmek için yeteri kadar iyi bir performans gösteremediklerinin altını çizen Southgate, genç İngiltere kadrosunun bu karşılaşmadan bazı dersler çıkarabileceğini düşünüyor.

Steve Clarke’ın öğrencileri, 90 dakika boyunca uyguladıkları katı savunmayla İngiltere’nin hücumdaki etkinliğini büyük oranda kısıtlamayı başardılar ve Wembley’den 1 puanla ayrıldılar.

Gruptaki ilk maçında Hırvatistan’a karşı daha ikna edici bir performans ortaya koyan İngiltere, İskoçya karşısında ise beklentilerin uzağında kaldı ve Southgate de bu yetersiz performanstan ötürü eleştirildi.

Neler söylendi?

Maçtan sonra ITV’ye açıklamalarda bulunan Southgate: “Sinir bozucu bir karşılaşmayı geride bıraktık, bundan daha iyi oynayabileceğimizi biliyoruz. İskoçya’ya da haklarını vermemiz lazım, çok iyi bir savunma performansı gösterdiler ve iyi de oynadılar.”

“Bu maçı kazanmak için yeterli performansı ortaya koyamadık ama turnuva futbolunda asıl önemli olan şey bu maçlardan mağlubiyetle ayrılmamanızdır.”

“Başta ben olmak üzere tüm takım aynanın karşısına geçip kendini sorgulayabilir. Kesinlikle bundan daha iyi olmalıyız. Bugün rakip kaleyi yeteri kadar tehdit edemedik ve iyi bir performans gösteremedik.”

“Bu karşılaşmanın taraftarlarımızda bir hayal kırıklığı yarattığının farkındayız. Ancak toparlanmalı ve yolumuza devam etmeliyiz.”

Southgate’in kadro tercihi

Hırvatistan karşılaşmasının ardından ilk 11’inde yalnızca iki değişikliğe giden Southgate, Kyle Walker ve Kieran Trippier’in yerine beklerde Reece James ve Luke Shaw ikilisine yer verdi. Sakatlığını atlattığı söylenen Harry Maguire ise bu karşılaşmada tercih edilmedi.

İlk maçta olduğu gibi İskoçya maçında da beklentilerin uzağında kalan Harry Kane’i oyundan alan 50 yaşındaki teknik adam, 74. dakikada Marcus Rashford’u oyuna aldı.

“Savunma arkasına atılacak koşulara ihtiyacımız vardı ve bu katkıyı Rashford’dan alabileceğimizi düşündüm. “

“İskoçya bugün iyi bir performans gösterdi ve biz de onların savunmasını aşamadık. Yoğunluk seviyesi yüksek maçlar oynuyoruz ve bugünkü maçta boşluklar bulmamız oldukça zordu.”

“Genç bir takımız ve oyuncularımızın bazıları böyle bir yoğunlukta ve baskı altında oynama tecrübesine sahip değiller. Onlar için bu karşılaşmanın çok büyük bir tecrübe olacağını düşünüyorum.”

Robertson, Gilmour’u övdü

İskoçyalı yıldız Andy Robertson, Chelsea forması giyen 20 yaşındaki Billy Gilmour’un performansını övdü.

“Bugün çok üst düzey bir performans gösterdi. İskoçya formasıyla rekorlar kırabilir. Önünde çok parlak bir gelecek var ve şu anda da çok büyük işlere imza atıyor.”

“Bugün takımca iyi bir performans ortaya koyduk. Net fırsatlar yakaladık ve bazı sekanslarda topa gerçekten iyi hakim olduk ve İngiltere’yi de iyi durduk. Bu maçtan daha iyi bir sonuç da çıkarabilirdik.”

“Bir puan kazandık ve umutlarımızı diri tutuyoruz. Son maçımızda da iyi bir sonuç alıp gruptan çıkmak istiyoruz.”

İngiltere, grup aşamasındaki son karşılaşmasında 22 Haziran Salı günü Çekya ile karşı karşıya gelecek.

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