Southampton-Manchester United karşılaşmasında Göztepe'ye mesaj: "Aramıza hoş geldin"

Göztepe ve Southampton, aynı yatırımcıların elinde bulunuyor.

Premier Lig'in 4. haftasında Southampton, zor günler yaşayan Manchester United'ı ağırlarken karşılaşma 0-1 Kırmızı Şeytanlar'ın üstünlüğüyle sona erdi.

Ancak skor tabelasında yazan sadece 0-1 değildi.

Southampton, TFF 1. Lig ekiplerinden Göztepe'ye skor tabelasından bir mesaj vererek aramıza hoş geldin dedi.

"Sport Republic ailesine hoş geldin"

Neden böyle bir mesaj yayınlandı?

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'den düşen Göztepe ile sahibi Mehmet Sepil'in kulübü satma kararının ardından birçok yabancı yatırımcı ilgileniyordu.

Son olarak Danimarka merkezli şirket Sport Rebuplic, sarı kırmızılı ekibin hisselerinin yüzde 70'ini satın aldı.

Sport Republic aynı zamanda başta Premier Lig ekibi Southampton olmak üzere birçok kulübün hisselerini elinde bulunduruyor.

Sonuç olarak Göztepe ve Southampton, aynı yatırımcıların elinde bulunuyor. Southampton, İzmir kulübüne Manchester United karşılaşmasında küçük bir jest yaptı.

Ne söylenmişti?

Hisselerin devredildiği toplantıda konuşan eski başkan Mehmet Sepil, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Özlediğimiz Göztepe'yi, 1970'li yıllarda başarısı olan bir kulübü yeniden oluşturacağız, birlikte yapacağız. Göztepe çok önemli camia. Çok ilgili yatırımcı vardı. Rasmus, Türkiye'ye Southampton'ın direktörüyle geldi.

"Torbalı Pancar'da birlikte akademinin yapılacağı araziye gittiler. Bu davranışlarıyla Göztepe'nin geleceği ile ilgili en önemli işareti verdiler. Yeni bir Göztepe oluşturuyoruz, yeni bir takım oluşturuyoruz.

"Futboldan sorumlu arkadaşlarımız olacak. Bütün yapılan transferlerin, oyuncular hakkında verilen kararların onlar tarafından alınmasını kararlaştırmıştık. Yeni başlangıcı bütün taraftarımızla, camiamızla güzel bir şekilde kullanacağımıza eminim."