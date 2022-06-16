Manchester City'de kaleci rotasyonuna dahil olamayan Bazunu, Premier Lig ekibine transfer olmak üzere.

Premier Lig takımlarından Southampton yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına başlarken, kadrosunu Manchester City'nin genç kalecisi Gavin Bazunu ile güçlendirmeye hazırlanıyor. Çok sayıda Premier Lig takımı tarafından takip edilen Bazunu, GOAL'ün edindiği bilgiye göre gelecek sezon Southampton'da oynayacak ve transfer kısa süre içinde açıklanacak.

Geçen sezon kiralık olarak Portsmouth'ta oynayan ve bu takımda yılın oyuncusu seçilen Bazunu, sergilediği performansla kendisini takip eden takımları etkilemeyi başarırken, İrlanda Milli Takımı ile de 10 maça çıktı. Southampton'ın genç eldiven için 14 milyon euro'nun üzerinde bir ödeme yapması beklenirken, takımın bir diğer kalecisi Fraser Forster ise bedelsiz olarak Tottenham'a gidecek.

City'de rotasyona dahil olamadı

Daha önce Manchester City ve Chelsea formaları giyen Willy Caballero'nun da Southampton ile olan sözleşmesi sona ererken, Arjantinli kalecinin geleceği henüz netlik kazanmadı. Dublin doğumlu Bazunu Manchester City'ye henüz 16 yaşındayken yaklaşık 500 bin euro karşılığında transfer olmuştu.

Bazunu ülkesinin Portekiz ile oynadığı karşılaşmada, Cristiano Ronaldo'nun kullandığı bir penaltı vuruşunda gole izin vermemişti.

Portsmouth'un patronu Danny Cowley genç oyuncunun önümüzdeki yıllarda dünya çapında bir kaleci olacağının altını çizerken, güvenini ortaya koymuştu. Kaleci rotasyonu Ederson, Zack Steffen ve Scott Carson'dan oluşan Manchester City geçtiğimiz günlerde bir dönem Süper Lig'de Bursaspor forması da giyen 36 yaşındaki Carson ile yeni sözleşme imzalamıştı.

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