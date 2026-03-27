Southampton - Arsenal maçına bilet nasıl alınır: FA Cup bilet fiyatları, maç programı, başlama saati ve daha fazlası

Southampton, 4 Nisan Cumartesi günü Southampton'daki St Mary's Stadyumu'nda Arsenal'i ağırlayacak. Bu kritik FA Cup çeyrek final maçı, her iki kulüp için de ulusal kupaları kazanma yolunda önemli bir engel teşkil ediyor.

Saints, bu maça Championship'in temsilcisi olarak giriyor ve kendi sahasında Premier League'in şampiyonluk adaylarından birini yenmeyi hedefliyor.

GOAL, Southampton - Arsenal maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu dahil olmak üzere, bilet teminiyle ilgili bilmeniz gereken her şeyi size sunuyor.

Southampton - Arsenal FA Cup maçı ne zaman başlıyor?

Southampton - Arsenal FA Cup biletleri nasıl satın alınır?

Biletleri doğrudan kulüplerin resmi sitelerinden satın almak, genellikle FA Cup biletlerini edinmenin en güvenli yöntemi olarak kabul edilir.

Erken rezervasyon çok önemlidir; sezonluk bilet sahipleri ve kayıtlı üyeler genellikle koltuk bulma şansına daha fazla sahiptir.

FA Cup biletleri, takımların sezonluk bilet fiyatına otomatik olarak dahil edilmez; ancak sezonluk bilet sahiplerine (ve kulüp üyelerine) genellikle koltuklarını satın alabilmeleri için öncelikli satış dönemleri tanınır.

Resmi kanallardan FA Cup biletleri satın almanın yanı sıra, son dakika bilet arıyorsanız, taraftarlar StubHub gibi platformlarda ikincil piyasadan bilet alma seçeneğine de sahiptir.

Southampton - Arsenal FA Cup: Bilmeniz gereken her şey

Southampton - Arsenal maçından ne beklemeli?

Southampton, bu çeyrek finale güçlü bir iç saha formuyla giriyor ve şu anda Premier Lig'e geri dönmek için ciddi bir mücadele veriyor.

Son sekize kalma yolculukları etkileyiciydi; özellikle Fulham deplasmanında 1-0 kazandıkları beşinci tur maçı öne çıkıyor.

Teknik direktör Russell Martin için bu maç, takımının Wembley'e tarihi bir yolculuk peşindeyken elit takımlarla rekabet edebileceğini kanıtlama şansı.

Arsenal, 22 Mart'ta Carabao Kupası finalinde Manchester City'ye karşı aldığı 2-0'lık hayal kırıklığı yaratan yenilginin ardından toparlanmak için güney sahiline gidiyor. Bu aksiliklere rağmen, Mikel Arteta'nın takımı diğer maçlarda üstün bir performans sergiledi; özellikle 17 Mart 2026'da Bayer Leverkusen'i 2-0 yenerek Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura yükseldi.

Bu maç, Arsenal'in altı yıl sonra ilk kez FA Cup çeyrek finallerine ulaşmasını işaret ediyor ve bu da takımın başarısı için büyük bir baskı yaratıyor.

Southampton, teknik açıdan üstün bir rakibe karşı farkı kapatmak için, biletleri tükenen St Mary's'teki coşkulu ev sahibi taraftarlarının desteğine güvenecek. Saints'in top hakimiyetine dayalı oyun tarzının, son zamanlarda yüksek riskli eleme maçlarında nadir görülen zayıflıklar gösteren Arsenal savunmasını sınayacağı, yüksek tempolu bir karşılaşma bekleniyor.

