Southampton 1-1 Chelsea: Dört maçtır kazanan Chelsea'ye Southampton freni

Premier Lig'de oynadığı son dört maçtan galibiyetle ayrılan Chelsea, Southampton deplasmanından 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

Thomas Tuchel'in göreve gelmesinin ardından dört maçlık galibiyet serisi yakalayan Chelsea'nin bu serisi Southampton deplasmanında son buldu.

Ralph Hasenhüttl'ün takımının altı maçlık aranın ardından puanla tanıştığı maçta gol perdesi 33'üncü dakikada Takumi Minamino'nun golüyle açılırken, ev sahibi takım 1-0 öne geçti.

Maçtaki tek isabetli şutunda golü bulan Southampton karşısında oldukça baskılı bir futbol oynayan Tuchel'in takımı 54'te Mason Mount'un penaltıdan kaydettiği golle beraberliği yakalasa da kalan bölümde başka gol olmayınca puanlar paylaşıldı. Bu sonuçla Chelsea 25 maç sonunda 43 puana ulaşırken, Southampton ise 24 maçta 30 puan toplamış oldu.