Souness'in Tuchel ve Conte gerginliğine yaptığı "futbol erkek oyunu" yorumu sert eleştiri aldı: "Utanç verici"

Souness, Chelsea-Tottenham maçında yaşanan gerginliğe "Futbol erkek oyunu" yorumu yaptı. Milli kadın futbolcu yorumu eleştirdi.

Eski İskoç futbolcu ve teknik direktör Graeme Souness, pazar günü oynanan ve Tottenham ile 2-2 beraberlikle sonuçlanan maçtan sonra, maçta yaşanan olaylar için "Futbol erkek oyunu" yorumunda bulundu.

Souness'in yorumu sert eleştiriler aldı ve özellikle Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda İngiltere'nin başarısından sonra yapılan bu yorum "utanç verici" olarak değerlendirildi.

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Stamford Bridge'de dün oynanan karşılaşmada Thomas Tuchel ve Antonio Conte'nin gerginliği maçın önüne geçmiş ve gündemin ilk sırasına yerleşmişti.

Souness maç için, "Birdenbire oyun tekrar bir erkek oyunu oldu, yine." yorumunda bulundu.

Yorumuna, "Adamlar top oynuyor, karşılıklı vuruşuyorlar ve hakem onların devam etmesine izin veriyor. Sanırım futbolumuzu geri aldık." sözleriyle devam etti.

Artık yorumculuk yapan eski İngiliz kadın futbolcu Karen Carney o esnada stüdyoda Souness'in yanında bulunuyordu ve sunucu Dave Jones yoruma, "Bu aynı zamanda bir kadın oyunu." sözleriyle tepki gösterdi.

Galatasaray'ın Souness'i

Yorumuyla eleştirilerin odağı olan Graeme Souness, 1995/96 sezonunda Galatasaray'ı çalıştırmıştı. Galatasaray'da Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşamış eski teknik adam, Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'na Galatasaray bayrağı dikmesiyle tanınmıştı.

'Utanç verici'

Sadece birkaç hafta önce EURO 2022 şampiyonu olan İngiltere Kadın Milli Takımı'ndan Beth England, Twitterda yoruma tepki gösterdi ve bu yaz yaşanan şampiyonluğa göndermede bulundu.

İngiltere Kadın Milli Takımı'nın şampiyonluğu ülkede büyük bir sevinçle kutlanmıştı.

Souness ertesi günkü konuşmasında, "Dün yaptığım yorumda oyunumuzu geri aldığımı söyledim. Bu benim de oynadığımı hatırladığım futbol türü. Erkekler erkeklerle oynuyordu bu bir geri dönüş gibiydi." yorumunda bulundu ve pişman olup olmadığı sorusuna, "Hayır tek bir kelime bile." yanıtını verdi.