“Souffian El Karouani, Suudi Arabistan’daki zorlu dönemin ardından harika bir kiralık transferin eşiğinde”

Souffian El Karouani, Portekiz basınından MaisFutebol'e göre dikkat çekici bir kiralık transferin eşiğinde. Al-Qadsiah'ın, sezon sonuna kadar geçerli olacak bir anlaşma için Benfica ile ileri düzeyde görüşmeler yürüttüğü belirtiliyor.

El Karouani, FC Utrecht'te 2025/26 sezonunda geçirdiği muhteşem sezonun (18 asist) ardından bonservissiz olarak Al-Qadsiah'a transfer olmuştu. Ancak buradaki macerası, sportif açıdan şu ana kadar bir hayal kırıklığı olarak nitelendirilebilir.

El Karouani, sezonun ilk üç lig maçında Al-Qadsiah'ın maç kadrosunda yer almadı; burada tüm yabancı oyuncular aynı anda oynayamıyor. Suudi Pro League kulüpleri, 23 yaş üstü yalnızca sekiz oyuncuya oynama hakkı verebiliyor.

Teknik direktör Brendan Rogers'ın El Karouani dışında Koen Casteels, Nacho Fernández, Julian Weigl, Julián Quiñones, Mateo Retegui, Tijjani Reijnders, Cameron Puertas, Carlos Jiménez, Gastón Álvarez, Nahitan Nández, Otávio, Iker Almena ve Sultan Harun gibi birçok yabancı oyuncusu daha bulunuyor.

Ancak El Karouani için ufukta harika bir çözüm görünüyor. Benfica Teknik Direktörü Marco Silva, kadrosuna yeni bir sol bek eklemek istiyor ve 25 yaşındaki Den Boschlu oyuncuyu ideal aday olarak görüyor.

"Bu bir kiralık anlaşma ve kulüpler şu anda maaş bölümünün paylaşımına ilişkin son detayları netleştiriyor" diye yazdı MaisFutebol. Silva'nın sol bekte şu an için yalnızca Samuel Dahl (23) ve çok genç José Neto (18) seçenekleri bulunuyor.

Transfer gerçekleşirse El Karouani bu sezon Avrupa Ligi'nde AZ (iç saha) ve NEC (deplasman) ile karşılaşacak. Portekiz ekibi kura çekiminde ayrıca AC Milan (deplasman), Celtic (iç saha), Viktoria Plzen (deplasman), Lech Poznan (iç saha), Omonia Nicosia (deplasman) ve OFI Girit (iç saha) ile eşleşti.