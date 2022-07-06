Sota Kitano: Japonya'nın Kagawa ve Minamino'dan sonra dünya futboluna sunduğu genç yıldız
Cerezo'nun yetenekli futbolcular yetiştirme konusundaki itibarı, özellikle de hücumda başarılı olanlar, Japonya'da neredeyse eşsizdir.
Bu, Avrupa'da yıldız olmaya başlamadan önce hem Shinji Kagawa hem de Takumi Minamino'yu geliştiren kulüp için iyi bir itibar ve şimdi oyunda yolunu açan başka bir potansiyel yıldıza sahipler.
Hücumcu orta saha oyuncusu Sota Kitano, 2022'de büyük bir etki yarattı.
Editörün Seçtikleri
- Dünyanın en iyi 50 stadı
- Trabzonspor'un eski futbolcusu Ergin Keleş, kitabı 'Nasıl Yıldız Olunmaz?' hakkında konuştu: "Belki Puşkin gibi bir düelloda ölmedim, ama düellodan da kaçmadım"
- Cristiano Ronaldo, Manchester United'dan Lionel Messi korkusu yüzünden ayrılmak istiyor
- Süper Lig'de 2022 yaz döneminde biten tüm transferler
Şubat ayında, Cerezo'da profesyonel bir sözleşme imzalayan en genç üçüncü oyuncu oldu. Birincisi Kagawa'ydı.
Bir haftadan kısa bir süre sonra, Kitano ilk golünü attı ve bu süreçte Cerezo için gol atan en genç oyuncu oldu.
Kitano, J. League Cup'ta Kashima Antlers'a karşı 18. doğum gününden neredeyse altı ay önce gelen golüyle Minamino'nun rekorunu kırdı. Sıklıkla hem Kagawa'ya hem de Minamino'ya benzetiliyor.
Hem top sürme hem de pas verme yeteneği oldukça üst düzey. Ayrıca hatları kıran paslar atarak arkadaşlarına şans yaratıyor.
"Shinji'ninkinden aşağı olmayan bir yeteneği var." Cerezo akademisinde geçirdiği süre boyunca Kagawa'ya koçluk yapan Akio Kogiku, son zamanlarda böyle söyledi. Kitano, bunu kulüp ve ülkesi adına göstermeye devam etti.
İlk 16 üst düzey maçında üç gol attı ve son Toulon Turnuvasında 20 Yaş Altı Japonya için parladı.
Dayanıklılığı ve defansif geçişlerde topu nasıl kullandığı hakkında eleştiriler var, ancak bu zayıf yönlerini geliştirmeyi öğrendiğine şüphe yok.
JFA teknik başkan yardımcısı Masakuni Yamamoto, "Savunması gerçekten gelişti," dedi. "Bunca yıldan sonra ne kadar değiştiğini görmek beni şaşırttı."
Ve böylece Kitano, oyunun hücum bölümünde parlarken dikkat gerektiren alanlarda çalışmaya devam edebilirse, Kagawa ve Minamino'yu takip etmesi olası.
Osaka'da nabızları yükseltecek yeni bir Japon futbolcu bir kez daha çiçek açıyor.