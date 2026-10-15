Sosyal medyadaki çağrının ardından AZ'nin İsrailli rakibinin oteline çok sayıda polis gitti

Filistin yanlısı aktivistler, İsrail kulübü Hapoel Be’er Sheva'nın Leonardo Hotel IJmuiden Seaport Beach'ten çıkarılmasını istiyor. De Telegraaf'ın haberine göre perşembe günü sosyal medyada, AFAS Stadion'da AZ ile karşılaşacak İsrail futbol kulübünü ağırladığı için otele baskı yapılması çağrısı yayıldı.

Futbolcular ve beraberindekiler, Alkmaar'daki AFAS Stadion'da oynanacak karşılaşmaya hazırlanmak için IJmuiden'de kalıyor. Gooi 4 Gaza ve Week 4 Palestine'ın da aralarında bulunduğu çeşitli Filistin yanlısı kuruluşlar, Instagram üzerinden İsrail kulübünün boykot edilmesi çağrısında bulundu.

Kuruluşlar çağrılarını doğrudan otele ve Velsen Belediye Başkanı Frank Dales'e yöneltiyor. İnsanların iletişime geçip tepkilerini dile getirebilmesi için Instagram'da telefon numaraları ve e-posta adresleri paylaşılıyor. Mesajda, "Onları arayın ve boykot talep edin" deniliyor.

Aktivistler, Hapoel Be’er Sheva'ya yönelik sert ifadeler de kullanıyor. Söz konusu kuruluşlar İsrail futbol takımını "Siyonist bir takım" olarak nitelendirirken futbolcuları "çocuk katilleri" diye adlandırıyor.

Perşembe sabahı Leonardo Hotel çevresinde dikkat çekici bir polis yoğunluğu vardı. De Telegraaf'a göre bir ara IJmuiden aan Zee'deki Zuidpier yakınındaki otoparkta altı polis aracı bulunuyordu.

Otelin içinde de güvenlik önlemleri göze çarpıyordu; lobide iki polis memuru bulunuyordu. Belediye Başkanı Frank Dales'in sözcüsü, De Telegraaf'a polislerin orada "onun talimatıyla" bulunmadığını söyledi.

Otel ise İsrail heyetinin konaklaması ve güvenliği konusunda sessizliğini koruyor. Resepsiyondaki bir çalışan, AZ maçına kadar otelde kalan konuklar hakkında De Telegraaf'a bilgi vermek istemedi.

Hapoel Be’er Sheva'nın gelişi nedeniyle Alkmaar'da da önlemler alındı. Kent yönetimi, Kasım 2024'te Ajax ile Maccabi Tel Aviv arasındaki maç sırasında yaşanan olayların ardından İsrailli futbol taraftarlarına yönelik bulunma yasağı getirdi. Böylece o olaylar, Hollanda'da bir İsrail kulübünün maçına ilişkin güvenlik önlemlerinde yeniden rol oynuyor.







