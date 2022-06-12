Sosyal medyada Vitor Pereira'nın öğrencisi Willian'ı ölümle tehdit eden taraftar tutuklandı

Willian, kendisini kurşun ve bıçakla tehdit eden mesajların olduğunu söyledi.

Willian, sosyal medyada kendisine ve tüm ailesine yönelik ölüm tehditleri aldığını bildirmişti. Bunların şu anda oynadığı kulüp olan Corinthians'ın bir taraftarı tarafından yapıldığı ortaya çıktı.

Tehditleri aldıktan sonra eski Chelsea ve Arsenal oyuncusu, Sao Paulo yetkililerinden soruşturma açmasını istedi. Kendisini kurşun ve bıçakla tehdit eden mesajların olduğunu söyledi.

Ayrıca, karısının ve iki küçük kızının da hedef alındığını iddia etti. Tehditlerde "ya aşktan ya da terörden oynayın" yazıyor.

The Sun, yetkililerin Brezilyalı yıldızın ricasına cevap vermekte vakit kaybetmediğini doğruladı.

Soruşturma, Barra Funda'nın Stratejik Özel Operasyonlar bölümünden memurlar tarafından yürütüldü.

Şikayetin ardından bir kişi gözaltına alındı.

Polis açıklaması

21 yaşındaki bir adamın tutuklanmasının ardından hazırlanan raporda yetkililerin kimliğini açıklamamayı tercih ettiğini söyleyen Komiser Cesar Saad, insanların antrenmanda ve sahada iyi performans göstermelerini talep etmelerinin doğru olduğunu, ancak tehdit içermesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

"Antrenman merkezinde veya stadyumda iyi performans talep etmeleri normal. Ama polis, kızlarının okuluna gideceklerini söyleyerek yaşadıkları adresi alıntılayarak tehditleri kabul edemez? Bu suçtur. "diye açıkladı Saad.

Polis, diğer A takım oyuncularını tehdit eden diğer taraftarları araştırmaya devam ediyor. Tehdit mesajları alan futbolcular arasında Cassio, Gil ve Duilio Monteiro Alves de bulunuyor.

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