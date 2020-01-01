Sosyal Medyada Spor: Süper Lig kulüplerinin 19 Mayıs coşkusu
Süper Lig kulüpleri 19 Mayıs'ı sosyal medyada coşkuyla kutladı.
Milli mücadelenin başladığı günde, sonsuza dek ilkelerinin peşinde, #AçtığınYoldaFeneriz— Fenerbahçe SK - 🏠#EvdeKal (@Fenerbahce) May 18, 2020
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun! 🇹🇷 pic.twitter.com/XxYBaX4NEk
🇹🇷 Bağımsızlık meşalemiz sonsuza kadar yanmaya devam edecek!— Trabzonspor Kulübü #EvdeKal🏡 (@Trabzonspor) May 18, 2020
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız Kutlu Olsun. #19Mayıs1919 pic.twitter.com/0uhpnplCSN
Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı, milli mücadelenin ve Cumhuriyetimizin ilk adımlarının atıldığı #19Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun! pic.twitter.com/9Ta0wo3CQ7— Beşiktaş JK (@Besiktas) May 18, 2020
101 yıl önce, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'da yaktığı bağımsızlık ateşiyle temellerini attığı Cumhuriyetin yılmaz savunucuları olarak; hiç vazgeçmeden yüksek ideallere yürüyeceğiz.— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) May 18, 2020
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun! #Yorulmadanİzindeyiz pic.twitter.com/lRanOJ5IDi
Barcelona, ufak gruplar halinde başladığı antrenmanlarda sayıyı arttırdı, tam kadro olmaya doğru gidiyor.
Groups of <10 are back! 💪🔵🔴 pic.twitter.com/VN80TxDEsG— FC Barcelona (from 🏠) (@FCBarcelona) May 19, 2020
Premier Lig'in usta Arjantinlilerini hatırlayalım. İşte Tangocuların attığı birbirinden güzel goller.
Amazing Argentinian goals 🇦🇷🙌 pic.twitter.com/7f4s6eJ4TD— Premier League (@premierleague) May 19, 2020
Adı yıllarca Real Madrid ile anılan Francesco Totti, kendisine gelen teklifi itiraf etti.
🗣️ Totti: Real Madrid'e transfer olmak üzereydim. 25 milyon euro'luk bir sözleşmem olacaktı. Kaptanlık hariç her şeye sahip olacaktım çünkü takımda Raul vardı. pic.twitter.com/W7MyivAhak— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) May 18, 2020
Mackolik'te #SalGelsin devam ediyor. Siz de attığınız güzel golleri Mackolik'e gönderebilirsiniz.
🎯 Düşük bütçeli Sergen Yalçın frikiği.#SalGelsin | IG/kevin.gokhan pic.twitter.com/PGpNRmrYny— mackolik #EvdeKal (@mackolik) May 19, 2020
Chelsea 8 yıl önce bugün tarihinin ilk Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu elde etmişti.
Champions of Europe - eight years ago today! 🙌 pic.twitter.com/hzewsgMcgf— Chelsea FC (at 🏡) (@ChelseaFC) May 19, 2020