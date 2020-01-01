Sosyal Medyada Spor: Süper Lig kulüplerinin 19 Mayıs coşkusu

Sporsuz geçen günlerde kulüpler ve sporcular da sosyal medyada daha yaratıcı olmaya başladı...

Süper Lig kulüpleri 19 Mayıs'ı sosyal medyada coşkuyla kutladı.

Milli mücadelenin başladığı günde, sonsuza dek ilkelerinin peşinde, #AçtığınYoldaFeneriz



19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun! 🇹🇷 pic.twitter.com/XxYBaX4NEk — SK - 🏠#EvdeKal (@Fenerbahce) May 18, 2020

🇹🇷 Bağımsızlık meşalemiz sonsuza kadar yanmaya devam edecek!



19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız Kutlu Olsun. #19Mayıs1919 pic.twitter.com/0uhpnplCSN — Kulübü #EvdeKal🏡 (@Trabzonspor) May 18, 2020

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı, milli mücadelenin ve Cumhuriyetimizin ilk adımlarının atıldığı #19Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun! pic.twitter.com/9Ta0wo3CQ7 — Beşiktaş JK (@Besiktas) May 18, 2020

101 yıl önce, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'da yaktığı bağımsızlık ateşiyle temellerini attığı Cumhuriyetin yılmaz savunucuları olarak; hiç vazgeçmeden yüksek ideallere yürüyeceğiz.



19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun! #Yorulmadanİzindeyiz pic.twitter.com/lRanOJ5IDi — SK (@GalatasaraySK) May 18, 2020

, ufak gruplar halinde başladığı antrenmanlarda sayıyı arttırdı, tam kadro olmaya doğru gidiyor.

Groups of <10 are back! 💪🔵🔴 pic.twitter.com/VN80TxDEsG — FC Barcelona (from 🏠) (@FCBarcelona) May 19, 2020

Premier Lig'in usta Arjantinlilerini hatırlayalım. İşte Tangocuların attığı birbirinden güzel goller.

Amazing Argentinian goals 🇦🇷🙌 pic.twitter.com/7f4s6eJ4TD — Premier League (@premierleague) May 19, 2020

Adı yıllarca ile anılan Francesco Totti, kendisine gelen teklifi itiraf etti.

🗣️ Totti: Real Madrid'e transfer olmak üzereydim. 25 milyon euro'luk bir sözleşmem olacaktı. Kaptanlık hariç her şeye sahip olacaktım çünkü takımda Raul vardı. pic.twitter.com/W7MyivAhak — Goal (@GoalTurkiye) May 18, 2020

Mackolik'te #SalGelsin devam ediyor. Siz de attığınız güzel golleri Mackolik'e gönderebilirsiniz.

8 yıl önce bugün tarihinin ilk Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu elde etmişti.