Süper Lig

Sosyal Medyada Spor: Süper Lig kulüplerinin 19 Mayıs coşkusu

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AA
Sporsuz geçen günlerde kulüpler ve sporcular da sosyal medyada daha yaratıcı olmaya başladı...

Süper Lig kulüpleri 19 Mayıs'ı sosyal medyada coşkuyla kutladı.

Barcelona, ufak gruplar halinde başladığı antrenmanlarda sayıyı arttırdı, tam kadro olmaya doğru gidiyor.

Premier Lig'in usta Arjantinlilerini hatırlayalım. İşte Tangocuların attığı birbirinden güzel goller.

Adı yıllarca Real Madrid ile anılan Francesco Totti, kendisine gelen teklifi itiraf etti.

Mackolik'te #SalGelsin devam ediyor. Siz de attığınız güzel golleri Mackolik'e gönderebilirsiniz.

Chelsea 8 yıl önce bugün tarihinin ilk Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu elde etmişti.

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