Sosyal Medyada Spor: Spor dünyasından ırkçılığa karşı tepkiler
ABD'nin Minnesota eyaletinde polis şiddeti sonucu yaşamını yitiren siyahi Amerikalı George Floyd ölümü tüm dünyada büyük yankılara sebep oldu.
Spor dünyası da sessiz kalmadı. Kulüpler, sporcular ve spor organizasyonları da Floyd'un hayatını kaybetmesi ardından ırkçılığa karşı seslerini #BlackLivesMatter (Siyahların Hayatı Önemlidir) etiketiyle yükseltti.
Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, resmi sosyal medya hesapları üzerinden ırkçılığa karşı tepkilerini gösterdi.
Beşiktaş: "Irkçılık cahilin sığınağıdır. Bölmek ve yok etmek ister. Özgürlüğün düşmanıdır ve kafa kafaya çarpışıp yok edilmeyi hak eder."
Racism is a refuge for the ignorant. It seeks to divide and to destroy. It is the enemy of freedom, and deserves to be met head-on and stamped out. pic.twitter.com/AtY0A6wDCU— Beşiktaş JK English (@BesiktasEnglish) May 27, 2020
Fenerbahçe: "Irkçılık bir ideoloji değil; psikolojik bir hastalıktır."
#BlackOutTuesday pic.twitter.com/wzb7QO2eHh— Fenerbahçe English - 🏠 #StayAtHome (@Fenerbahce_EN) June 2, 2020
Galatasaray: "Irkçılık bir insanın diğerine karşı en büyük tehditidir. Minimum sebeple maksimum nefret... Irkçılığı ve her türlü ayrımcılığı kınıyor, George Floyd'un kaybının yasını tutuyoruz."
"Racism is man’s gravest threat to man - the maximum of hatred for a minimum of reason."— Galatasaray EN (@Galatasaray) May 29, 2020
We condemn racism and discrimination of any kind, mourn the loss of #GeorgeFloyd. #BlackLivesMatter pic.twitter.com/F7k3NifKHA
Trabzonspor, George Floyd'un ölmeden önce polise söylediği son sözlerin yer aldığı bir video paylaştı...
#BlackLivesMattter pic.twitter.com/p6XmcE3veW— Trabzonspor_en (@Trabzonspor_EN_) June 2, 2020
Liverpool, antrenman sırasında George Floyd için diz çöktü.
The entire squad knelt in Anfield's centre circle ahead of today's training session in a powerful show of support for the #BlackLivesMatter movement.— Liverpool FC (at 🏠) (@LFC) June 1, 2020
Unity is strength: https://t.co/2BN18U4jIY pic.twitter.com/oVE5RgNMmh
West Bromwich Albion'dan ırkçı taraftara tokat gibi cevap...
West Bromwich Albion'ın ırkçılık karşıtı paylaşımına tepki gösteren taraftar: "Acınası. Kombinemi iptal ediyorum."— mackolik (@mackolik) June 2, 2020
WBA: Özlenmeyeceksin. pic.twitter.com/SZJOI11fgm
Tenis dünyasının devleri Serena Williams, Naomi Osaka, Roger Federer, Rafael Nadal ve Novak Djokovic de sessiz kalmadı...
Just because it isn’t happening to you doesn’t mean it isn’t happening at all.— NaomiOsaka大坂なおみ (@naomiosaka) May 29, 2020
“Don’t pretend there’s not a problem in America.” @Nike pic.twitter.com/DYmVwjYDHY— Serena Williams (@serenawilliams) May 31, 2020
Black Lives Matter. #BlackoutTuesday https://t.co/VANoWg4cko pic.twitter.com/FIelBxiTmn— Novak Djokovic (@DjokerNole) June 2, 2020
June 2, 2020
June 2, 2020
NBA efsanesi Michael Jordan: "Derin bir üzüntü, acı ve kızgınlık içindeyim. Herkesin acısını ve hayal kırıklığını hissediyorum. Ülkemizdeki beyaz olmayanlara karşı kökleşmiş şiddet ve ırkçılığa hesap soran insanları destekliyorum. Bıktık artık."
Statement from Michael Jordan: pic.twitter.com/lWkZOf1Tmr— Jordan (@Jumpman23) May 31, 2020
Formula 1 takımlarından Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton: "Kardeşlerimizin dünya çapında defalarca yüzleştikleri adaletsizlik çok iğrenç ve bu artık durmalı. Ne yazık ki Amerika ırkçılığın yaşandığı tek yer değil ve biz insanlar olarak doğru olanı savunmak konusunda başarısız olmaya devam ediyoruz. Cildinizin rengi ne olursa olsun, lütfen sessizce oturmayın."
June 2, 2020