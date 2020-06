Sosyal Medyada Spor: Spor dünyasından ırkçılığa karşı tepkiler

Sporun hayatımıza yeniden dahil olduğu günlerde kulüpler ve sporcuların sosyal medya paylaşımlarına kısa bir bakış...

'nin Minnesota eyaletinde polis şiddeti sonucu yaşamını yitiren siyahi Amerikalı George Floyd ölümü tüm dünyada büyük yankılara sebep oldu.

Spor dünyası da sessiz kalmadı. Kulüpler, sporcular ve spor organizasyonları da Floyd'un hayatını kaybetmesi ardından ırkçılığa karşı seslerini #BlackLivesMatter (Siyahların Hayatı Önemlidir) etiketiyle yükseltti.

Beşiktaş, , ve , resmi sosyal medya hesapları üzerinden ırkçılığa karşı tepkilerini gösterdi.

Beşiktaş: "Irkçılık cahilin sığınağıdır. Bölmek ve yok etmek ister. Özgürlüğün düşmanıdır ve kafa kafaya çarpışıp yok edilmeyi hak eder."

Racism is a refuge for the ignorant. It seeks to divide and to destroy. It is the enemy of freedom, and deserves to be met head-on and stamped out. pic.twitter.com/AtY0A6wDCU — Beşiktaş JK English (@BesiktasEnglish) May 27, 2020

Fenerbahçe: "Irkçılık bir ideoloji değil; psikolojik bir hastalıktır."

Galatasaray: "Irkçılık bir insanın diğerine karşı en büyük tehditidir. Minimum sebeple maksimum nefret... Irkçılığı ve her türlü ayrımcılığı kınıyor, George Floyd'un kaybının yasını tutuyoruz."

"Racism is man’s gravest threat to man - the maximum of hatred for a minimum of reason."



We condemn racism and discrimination of any kind, mourn the loss of #GeorgeFloyd. #BlackLivesMatter pic.twitter.com/F7k3NifKHA — Galatasaray EN (@Galatasaray) May 29, 2020

Trabzonspor, George Floyd'un ölmeden önce polise söylediği son sözlerin yer aldığı bir video paylaştı...

, antrenman sırasında George Floyd için diz çöktü.

The entire squad knelt in Anfield's centre circle ahead of today's training session in a powerful show of support for the #BlackLivesMatter movement.



Unity is strength: https://t.co/2BN18U4jIY pic.twitter.com/oVE5RgNMmh — Liverpool FC (at 🏠) (@LFC) June 1, 2020

West Bromwich Albion'dan ırkçı taraftara tokat gibi cevap...

West Bromwich Albion'ın ırkçılık karşıtı paylaşımına tepki gösteren taraftar: "Acınası. Kombinemi iptal ediyorum."



WBA: Özlenmeyeceksin. pic.twitter.com/SZJOI11fgm — mackolik (@mackolik) June 2, 2020

Tenis dünyasının devleri Serena Williams, Naomi Osaka, Roger Federer, Rafael Nadal ve Novak Djokovic de sessiz kalmadı...

Just because it isn’t happening to you doesn’t mean it isn’t happening at all. — NaomiOsaka大坂なおみ (@naomiosaka) May 29, 2020

NBA efsanesi Michael Jordan: "Derin bir üzüntü, acı ve kızgınlık içindeyim. Herkesin acısını ve hayal kırıklığını hissediyorum. Ülkemizdeki beyaz olmayanlara karşı kökleşmiş şiddet ve ırkçılığa hesap soran insanları destekliyorum. Bıktık artık."

Formula 1 takımlarından Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton: "Kardeşlerimizin dünya çapında defalarca yüzleştikleri adaletsizlik çok iğrenç ve bu artık durmalı. Ne yazık ki Amerika ırkçılığın yaşandığı tek yer değil ve biz insanlar olarak doğru olanı savunmak konusunda başarısız olmaya devam ediyoruz. Cildinizin rengi ne olursa olsun, lütfen sessizce oturmayın."