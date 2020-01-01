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Sosyal Medyada Spor: Spor dünyasından ırkçılığa karşı tepkiler

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Sporun hayatımıza yeniden dahil olduğu günlerde kulüpler ve sporcuların sosyal medya paylaşımlarına kısa bir bakış...

ABD'nin Minnesota eyaletinde polis şiddeti sonucu yaşamını yitiren siyahi Amerikalı George Floyd ölümü tüm dünyada büyük yankılara sebep oldu.

Spor dünyası da sessiz kalmadı. Kulüpler, sporcular ve spor organizasyonları da Floyd'un hayatını kaybetmesi ardından ırkçılığa karşı seslerini #BlackLivesMatter (Siyahların Hayatı Önemlidir) etiketiyle yükseltti.

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, resmi sosyal medya hesapları üzerinden ırkçılığa karşı tepkilerini gösterdi.

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    Beşiktaş: "Irkçılık cahilin sığınağıdır. Bölmek ve yok etmek ister. Özgürlüğün düşmanıdır ve kafa kafaya çarpışıp yok edilmeyi hak eder."

    Fenerbahçe: "Irkçılık bir ideoloji değil; psikolojik bir hastalıktır."

    Galatasaray: "Irkçılık bir insanın diğerine karşı en büyük tehditidir. Minimum sebeple maksimum nefret... Irkçılığı ve her türlü ayrımcılığı kınıyor, George Floyd'un kaybının yasını tutuyoruz."

    Trabzonspor, George Floyd'un ölmeden önce polise söylediği son sözlerin yer aldığı bir video paylaştı...

    Liverpool, antrenman sırasında George Floyd için diz çöktü.

    West Bromwich Albion'dan ırkçı taraftara tokat gibi cevap...

    Tenis dünyasının devleri Serena Williams, Naomi Osaka, Roger Federer, Rafael Nadal ve Novak Djokovic de sessiz kalmadı...

    NBA efsanesi Michael Jordan: "Derin bir üzüntü, acı ve kızgınlık içindeyim. Herkesin acısını ve hayal kırıklığını hissediyorum. Ülkemizdeki beyaz olmayanlara karşı kökleşmiş şiddet ve ırkçılığa hesap soran insanları destekliyorum. Bıktık artık."

    Formula 1 takımlarından Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton: "Kardeşlerimizin dünya çapında defalarca yüzleştikleri adaletsizlik çok iğrenç ve bu artık durmalı. Ne yazık ki Amerika ırkçılığın yaşandığı tek yer değil ve biz insanlar olarak doğru olanı savunmak konusunda başarısız olmaya devam ediyoruz. Cildinizin rengi ne olursa olsun, lütfen sessizce oturmayın."

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