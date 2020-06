Sosyal Medyada Spor: Son 10 yılın en iyi Barcelona golleri

Son 10 yılın en iyi golleri...

Quaresma'nın halı saha maçlarına gittiğini bilmiyorduk... #SalGelsin etiketi ile halı saha gollerinizi gönderin, paylaşalım!

Sergio Agüero 32 yaşında...

Francesco Totti ve eşi Ilary Blasi, şehrin sessizliğini fırsat bilerek gezmeye çıktı...

Francesco #Totti realised his dream by going for a relaxing walk through the centre of #Rome , with his wife Ilary Blasi, without anybody recognising him. pic.twitter.com/9DDuL1mtfH