Bundesliga

Sosyal Medyada Spor: Seyircisiz maçlarda takıma destek olma dersleri

Son güncelleme
Yorum()
Getty Images
Sporsuz geçen günlerde kulüpler ve sporcular da sosyal medyada daha yaratıcı olmaya başladı...

Carlos Vela şansını basketbolda da denemeye karar vermiş… Hiç ‘fena’ değil!

Barcelona, koronavirüs salgını sırasında antrenmanlarına devam ederken hijyene ekstra önem veriyor…

Koronavirüs salgını sonrası Bundesliga'da maçlar seyircisiz oynanıyor. Köln taraftarları bu sırada takımlarının yanında varlıklarını hissettiriyor....

Fenerbahçe Spor Kulübü, kadınların tüm sektörlerde ve her düzeyde, ekonomik yaşamın içinde yer alabilmesini sağlamak adına bir ilke imza attı…

Karantinada herkes yeni stiller deniyor… Cesc Fabregas da tercihini bıyıktan yana kullanmış. Nasıl olmuş?

Atletico Madrid’in dikkatine: Çok fazla Trae Young izleyen Joao Felix pek yakında kariyerinde değişikliğe gidebilir…

Fenerbahçe Beko’dan Tarihte Bugün paylaşımı…

Maç sonu röportajı denince akla hemen onun adı gelir: Erling Braut Haaland (!)

Sivasspor oyuncularından antrenman sırasında albüm kapağı gibi poz...

Kapat