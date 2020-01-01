Sosyal Medyada Spor: Seyircisiz maçlarda takıma destek olma dersleri
Carlos Vela şansını basketbolda da denemeye karar vermiş… Hiç ‘fena’ değil!
CARLOS ̵V̵E̵L̵A̵ FENA 😂pic.twitter.com/8qiKOGocdV— mackolik #EvdeKal (@mackolik) May 18, 2020
Barcelona, koronavirüs salgını sırasında antrenmanlarına devam ederken hijyene ekstra önem veriyor…
Koronavirüs sürecinde Barcelona antrenmanları 🧴🧼 pic.twitter.com/EluMnFtTvo— mackolik #EvdeKal (@mackolik) May 18, 2020
Koronavirüs salgını sonrası Bundesliga'da maçlar seyircisiz oynanıyor. Köln taraftarları bu sırada takımlarının yanında varlıklarını hissettiriyor....
Köln taraftarları takımlarını yalnız bırakmıyor 😍 pic.twitter.com/uR8m6jyAKO— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) May 17, 2020
Fenerbahçe Spor Kulübü, kadınların tüm sektörlerde ve her düzeyde, ekonomik yaşamın içinde yer alabilmesini sağlamak adına bir ilke imza attı…
Fenerbahçe’miz Bir İlke Daha İmza Atarak “Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs)” İmzacısı Oldu@UN_Women @unwomenturkey @HeForSheTurkiye— Fenerbahçe SK - 🏠#EvdeKal (@Fenerbahce) May 18, 2020
👉 https://t.co/yM83SYeIew pic.twitter.com/8xS1mnV6o0
Karantinada herkes yeni stiller deniyor… Cesc Fabregas da tercihini bıyıktan yana kullanmış. Nasıl olmuş?
Cesc Fabregas'ın yeni tarzı. pic.twitter.com/Nra08TeliC— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) May 17, 2020
Atletico Madrid’in dikkatine: Çok fazla Trae Young izleyen Joao Felix pek yakında kariyerinde değişikliğe gidebilir…
Joao Felix has been tuned into Trae Young highlights 👀— ESPN FC (@ESPNFC) May 17, 2020
(via @joaofelix70) pic.twitter.com/T0fQmVxN8Q
Fenerbahçe Beko’dan Tarihte Bugün paylaşımı…
18 Mayıs 2018...— Fenerbahçe Beko - 🏠 #EvdeKal (@FBBasketbol) May 18, 2020
Belgrad'ın ev sahipliği yaptığı Final Four'un ilk maçında Zalgiris Kaunas'ı 76-67 mağlup ederek üst üste üçüncü kez EuroLeague finaline adımızı yazdırmıştık! #EUROLEAGUEUNITED pic.twitter.com/djKggY3ddL
Maç sonu röportajı denince akla hemen onun adı gelir: Erling Braut Haaland (!)
This club man! 😭💛@ErlingHaaland pays tribute to the Dortmund fans who couldn't be at the game today.— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) May 16, 2020
What an incredible bond.#beINBundesliga pic.twitter.com/5Lc2Pv7mWc
Sivasspor oyuncularından antrenman sırasında albüm kapağı gibi poz...
🌞 Günaydın Demir Grup Sivasspor ailesi.— Demir Grup Sivasspor 🈴 #EvdeKal (@SivassporKulubu) May 18, 2020
Güzel bir hafta geçirmeniz dileğimizle... 🔴⚪️ pic.twitter.com/w284kNKLUn