Sosyal Medyada Spor: Seyircisiz maçlarda takıma destek olma dersleri

Sporsuz geçen günlerde kulüpler ve sporcular da sosyal medyada daha yaratıcı olmaya başladı...

Carlos Vela şansını basketbolda da denemeye karar vermiş… Hiç ‘fena’ değil!

, koronavirüs salgını sırasında antrenmanlarına devam ederken hijyene ekstra önem veriyor…

Koronavirüs sürecinde Barcelona antrenmanları 🧴🧼 pic.twitter.com/EluMnFtTvo — mackolik #EvdeKal (@mackolik) May 18, 2020

Koronavirüs salgını sonrası 'da maçlar seyircisiz oynanıyor. Köln taraftarları bu sırada takımlarının yanında varlıklarını hissettiriyor....

Köln taraftarları takımlarını yalnız bırakmıyor 😍 pic.twitter.com/uR8m6jyAKO — Goal (@GoalTurkiye) May 17, 2020

Spor Kulübü, kadınların tüm sektörlerde ve her düzeyde, ekonomik yaşamın içinde yer alabilmesini sağlamak adına bir ilke imza attı…

Karantinada herkes yeni stiller deniyor… Cesc Fabregas da tercihini bıyıktan yana kullanmış. Nasıl olmuş?

’in dikkatine: Çok fazla Trae Young izleyen Joao Felix pek yakında kariyerinde değişikliğe gidebilir…

Joao Felix has been tuned into Trae Young highlights 👀



(via @joaofelix70) pic.twitter.com/T0fQmVxN8Q — ESPN FC (@ESPNFC) May 17, 2020

Fenerbahçe Beko’dan Tarihte Bugün paylaşımı…

18 Mayıs 2018...



Belgrad'ın ev sahipliği yaptığı Final Four'un ilk maçında Zalgiris Kaunas'ı 76-67 mağlup ederek üst üste üçüncü kez EuroLeague finaline adımızı yazdırmıştık! #EUROLEAGUEUNITED pic.twitter.com/djKggY3ddL — Fenerbahçe Beko - 🏠 #EvdeKal (@FBBasketbol) May 18, 2020

Maç sonu röportajı denince akla hemen onun adı gelir: Erling Braut Haaland (!)

This club man! 😭💛@ErlingHaaland pays tribute to the Dortmund fans who couldn't be at the game today.



What an incredible bond.#beINBundesliga pic.twitter.com/5Lc2Pv7mWc — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) May 16, 2020

oyuncularından antrenman sırasında albüm kapağı gibi poz...