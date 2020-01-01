Şampiyonlar Ligi

Sosyal Medyada Spor: İstanbul mucizesinin 15. yılı

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(C)Getty Images
Sporsuz geçen günlerde kulüpler ve sporcular da sosyal medyada daha yaratıcı olmaya başladı...

25 Mayıs 2005’te, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda futbol tarihinin en büyük mucizelerinden biri gerçekleşti. Şampiyonlar Ligi finalinde 3-0 geriye düştüğü maçı 3-3’e getiren Liverpool, penaltılarda Milan’ı mağlup ederek beşinci kez bu kupayı müzesine götürdü...

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