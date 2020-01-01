Sosyal Medyada Spor: İstanbul mucizesinin 15. yılı
25 Mayıs 2005’te, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda futbol tarihinin en büyük mucizelerinden biri gerçekleşti. Şampiyonlar Ligi finalinde 3-0 geriye düştüğü maçı 3-3’e getiren Liverpool, penaltılarda Milan’ı mağlup ederek beşinci kez bu kupayı müzesine götürdü...
The night we made it 🏆🏆🏆🏆🏆— Liverpool FC (at 🏠) (@LFC) May 25, 2020
Just, WOW 😍 pic.twitter.com/2Ve7S6suCr
Tarihte bugün Türk futbolunda bir ilke imza atıldı ve Galatasaray dördüncü yıldızı armasına ekledi...
TARİHTE BUGÜN | 5 yıl önce bugün 20. şampiyonluğumuza ulaşarak, armasına dördüncü yıldızı ekleyen ilk takım olduk ve Türk futbolunda bir ilke daha imzamızı attık. #GStb 🔙#HerkesRütbesiniBilecek! ⭐⭐⭐⭐ pic.twitter.com/nZU6TjhrfV— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) May 25, 2020
Fenerbahçe efsanesi Fikret Arıcan, vefatının 26. yılında saygıyla anıldı...
Fenerbahçemizde 2 Milli Küme Şampiyonluğu, 2 Türkiye Futbol Şampiyonası olmak üzere 12 kez şampiyonluk yaşamış; Kulübümüze başkan, yönetici ve antrenör olarak da hizmet etmiş olan Büyük Fikret’i sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz. pic.twitter.com/g8ChwE22FL— Fenerbahçe SK - 🏠#EvdeKal (@Fenerbahce) May 25, 2020
Marcelo’nun muhteşem top kontrolü...
👤 Marcelo— mackolik #EvdeKal (@mackolik) May 25, 2020
👟 İlk kontrol: 20
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Antrenmanlara başlayan Liverpool’da Virgil van Dijk şov...
Is there anything Virgil van Dijk can’t do? 😎pic.twitter.com/8lHd5jLYhT— Goal (@goal) May 23, 2020
Schalke 04’ü deplasmanda 3-0 mağlup eden Augsburg’dan komik paylaşım...
Their plans: 2020: pic.twitter.com/uqzyQEjDa7— FC Augsburg (@FCA_World) May 24, 2020
Arturo Vidal'in göz alıcı antrenman performansı...
💿 The Very Best Of @kingarturo23 In Training, Vol. 4️⃣ pic.twitter.com/ejAF8Q6HKb— FC Barcelona (from 🏠) (@FCBarcelona) May 25, 2020
Curry'nin mesafe tanımayan şutlarını özleyenler...
Pregame routines with @StephenCurry30! pic.twitter.com/mTg02M1S4V— NBA (@NBA) May 25, 2020