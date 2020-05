Sosyal Medyada Spor: İstanbul mucizesinin 15. yılı

Sporsuz geçen günlerde kulüpler ve sporcular da sosyal medyada daha yaratıcı olmaya başladı...

25 Mayıs 2005’te, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda futbol tarihinin en büyük mucizelerinden biri gerçekleşti. Şampiyonlar Ligi finalinde 3-0 geriye düştüğü maçı 3-3’e getiren , penaltılarda ’ı mağlup ederek beşinci kez bu kupayı müzesine götürdü...

The night we made it 🏆🏆🏆🏆🏆



Just, WOW 😍 pic.twitter.com/2Ve7S6suCr — Liverpool FC (at 🏠) (@LFC) May 25, 2020

Tarihte bugün Türk futbolunda bir ilke imza atıldı ve dördüncü yıldızı armasına ekledi...

TARİHTE BUGÜN | 5 yıl önce bugün 20. şampiyonluğumuza ulaşarak, armasına dördüncü yıldızı ekleyen ilk takım olduk ve Türk futbolunda bir ilke daha imzamızı attık. #GStb 🔙#HerkesRütbesiniBilecek! ⭐⭐⭐⭐ pic.twitter.com/nZU6TjhrfV — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) May 25, 2020

efsanesi Fikret Arıcan, vefatının 26. yılında saygıyla anıldı...

Fenerbahçemizde 2 Milli Küme Şampiyonluğu, 2 Futbol Şampiyonası olmak üzere 12 kez şampiyonluk yaşamış; Kulübümüze başkan, yönetici ve antrenör olarak da hizmet etmiş olan Büyük Fikret’i sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz. pic.twitter.com/g8ChwE22FL — Fenerbahçe SK - 🏠#EvdeKal (@Fenerbahce) May 25, 2020

Marcelo’nun muhteşem top kontrolü...

Antrenmanlara başlayan Liverpool’da Virgil van Dijk şov...

Is there anything Virgil van Dijk can’t do? 😎pic.twitter.com/8lHd5jLYhT — Goal (@goal) May 23, 2020

04’ü deplasmanda 3-0 mağlup eden ’dan komik paylaşım...

Arturo Vidal'in göz alıcı antrenman performansı...

Curry'nin mesafe tanımayan şutlarını özleyenler...