Sosyal Medyada Spor: Beşiktaş'tan duygusal İnönü Stadı paylaşımı
Kulüp mağazaları bugün itibariyle çeşitli merkezlerde açılmaya başlıyor.
Mesafeler aşkımıza engel olamaz, yarın tekrar buluşuyoruz.— Fenerium (@fenerium) May 10, 2020
11 Mayıs’ta açılacak mağazalarımız;
Maraton, Fenerium Alt, Ataşehir Arena, İçerenköy, Ümraniye, Şirinevler, Göztepe, Küçükyalı, Pendik, Kartal, Bostancı, Elazığ, Alanya, Yalova pic.twitter.com/yOjGjtZCje
Kartal Yuvası’nın bazı şubeleri, ülkemizdeki normale dönüş uygulamaları çerçevesinde bugünden itibaren kapılarını yeniden taraftarlarımıza açıyor.— Beşiktaş JK (@Besiktas) May 11, 2020
👉🏻 https://t.co/UZTwKGgBUN pic.twitter.com/4kvFxZlbB5
📌 Antalya Stadyumu altında bulunan Antalyaspor Store, 11 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yeniden hizmete açılacaktır. Covid-19 tedbirleri kapsamında bugüne kadar kapalı tutulan mağazamız, 11.00-19.00 arası tüm taraftarlarımıza hizmet sunacaktır. #FraportTAVAntalyaspor pic.twitter.com/nKuHa81KYJ— Fraport TAV Antalyaspor 😷 #EvdeKalTürkiye (@Antalyaspor) May 10, 2020
Mackolig'de sezon sona erdi.
#MackoLig 'de sezon sona erdi.— mackolik #EvdeKal (@mackolik) May 11, 2020
🏆 Şampiyon @ibfk2014 oldu! pic.twitter.com/5AK3pSDGHI