Beşiktaş

Sosyal Medyada Spor: Beşiktaş'tan duygusal İnönü Stadı paylaşımı

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Futbolsuz geçen günlerde kulüpler ve futbolcular da sosyal medyada daha yaratıcı olmaya başladı...

Kulüp mağazaları bugün itibariyle çeşitli merkezlerde açılmaya başlıyor.

Mackolig'de sezon sona erdi.

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