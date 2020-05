Sosyal Medyada Spor: Bayern Münih taraftarı 7 gol istiyor

Sporsuz geçen günlerde kulüpler ve sporcular da sosyal medyada daha yaratıcı olmaya başladı...

Thibaut Courtois kulüp televizyonuna yeni bir kamera almak zorunda kalabilir...

Thibaut Courtois owes the cameraman a new camera 😬pic.twitter.com/bHmJNBwem5 — Goal (@goal) May 25, 2020

Jürgen Klopp antrenmanda da neşe saçıyor...

The world needs more people like Jurgen Klopp 🤣pic.twitter.com/XlhaUhLRTR — Goal (@goal) May 25, 2020

her şeyi çok kolaymış gibi gösteriyor...

’de bayramlaşma töreni video konferans yöntemiyle canlı olarak yayınlanıyor...

Online olarak gerçekleştirdiğimiz geleneksel bayramlaşma törenimiz şimdi canlı yayınla @fbtv & YouTube kanalımızda.



Canlı yayınla izlemek için 👇https://t.co/hWGBgvB0Fx — Fenerbahçe SK - 🏠#EvdeKal (@Fenerbahce) May 26, 2020

taraftarı bu akşam 7 gol bekliyor...

antrenmanlarından görüntüler...

🔊Starting the week the right way! pic.twitter.com/jXi3iRUYRG — FC Barcelona (from 🏠) (@FCBarcelona) May 26, 2020

Zlatan Ibrahimovic Türk olursa...

Hakan Çalhanoğlu: Zlatan Ibrahimovic, Türk halkını çok seviyor. 🇹🇷



Yakışmış mı? 🤔 pic.twitter.com/a50m2fPZOA — mackolik #EvdeKal (@mackolik) May 25, 2020

Bir hakemin gözünden maç izlemek nasıl olurdu? İşte böyle...