Bundesliga

Sosyal Medyada Spor: Bayern Münih taraftarı 7 gol istiyor

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Getty/Goal
Sporsuz geçen günlerde kulüpler ve sporcular da sosyal medyada daha yaratıcı olmaya başladı...

Thibaut Courtois kulüp televizyonuna yeni bir kamera almak zorunda kalabilir...

Jürgen Klopp antrenmanda da neşe saçıyor...

Cristiano Ronaldo her şeyi çok kolaymış gibi gösteriyor...

Fenerbahçe’de bayramlaşma töreni video konferans yöntemiyle canlı olarak yayınlanıyor...

Bayern Münih taraftarı bu akşam 7 gol bekliyor...

Barcelona antrenmanlarından görüntüler...

Zlatan Ibrahimovic Türk olursa...

Bir hakemin gözünden maç izlemek nasıl olurdu? İşte böyle...

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