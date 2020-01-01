Sosyal Medyada Spor: Bayern Münih taraftarı 7 gol istiyor
Thibaut Courtois kulüp televizyonuna yeni bir kamera almak zorunda kalabilir...
Thibaut Courtois owes the Real Madrid cameraman a new camera 😬pic.twitter.com/bHmJNBwem5— Goal (@goal) May 25, 2020
Jürgen Klopp antrenmanda da neşe saçıyor...
The world needs more people like Jurgen Klopp 🤣pic.twitter.com/XlhaUhLRTR— Goal (@goal) May 25, 2020
Cristiano Ronaldo her şeyi çok kolaymış gibi gösteriyor...
As easy as you like, @Cristiano! 🏀😳 pic.twitter.com/FABi8AWOqM— JuventusFC (@juventusfcen) May 25, 2020
Fenerbahçe’de bayramlaşma töreni video konferans yöntemiyle canlı olarak yayınlanıyor...
Online olarak gerçekleştirdiğimiz geleneksel bayramlaşma törenimiz şimdi canlı yayınla @fbtv & YouTube kanalımızda.— Fenerbahçe SK - 🏠#EvdeKal (@Fenerbahce) May 26, 2020
Canlı yayınla izlemek için 👇https://t.co/hWGBgvB0Fx
Bayern Münih taraftarı bu akşam 7 gol bekliyor...
May 26, 2020
Barcelona antrenmanlarından görüntüler...
🔊Starting the week the right way! pic.twitter.com/jXi3iRUYRG— FC Barcelona (from 🏠) (@FCBarcelona) May 26, 2020
Zlatan Ibrahimovic Türk olursa...
Hakan Çalhanoğlu: Zlatan Ibrahimovic, Türk halkını çok seviyor. 🇹🇷— mackolik #EvdeKal (@mackolik) May 25, 2020
Yakışmış mı? 🤔 pic.twitter.com/a50m2fPZOA
Bir hakemin gözünden maç izlemek nasıl olurdu? İşte böyle...
🗣 REF CAM!— Major League Soccer (@MLS) May 26, 2020
Views from the 2017 #MLSAllStar Game pres. by @Target. 🌟 pic.twitter.com/x3XF6SgMgj