Lionel Messi’ye gösterilmeyen kırmızı kart, dünya çapında tartışmalara yol açtı. Dünya Kupası’na Cezayir karşısında (3-0 galibiyet) bir hat-trick yaparak başlayan Arjantinli süper yıldız, maçın yarım saatinde ayağını Aïssa Mandi’nin baldır kemiğine acı verici bir şekilde indirdi. VAR, bu anı incelemed.

Olay 32. dakikada yaşandı. Mandi, Messi’den bir adım önde olduğu için Arjantinli oyuncu hızını kesmek zorunda kaldı. Bu sırada ayağı, Mandi’nin baldır kemiğine nispeten yüksek bir noktadan çarptı ve Cezayirli oyuncu yere yığıldı.

Mandi serbest vuruş kazandı, ancak Messi sarı kart görmeden kurtuldu. 38 yaşındaki süper yıldız, video hakeminin görüntüleri daha yakından incelememesi sayesinde şanslıydı.

Sosyal medyadaki futbolseverler bu kararı kınadı ve Messi’nin oyundan atılması gerektiğini savundu.

Messi daha sonra iki gol daha attı. 80. dakikada Nico Paz (Como) ile değiştirildi.

Tüm zamanların en golcü oyuncusu

Messi, 200. milli maçında Dünya Kupası tarihine adını yazdırdı. Hat-trick'i sayesinde, Dünya Kupası'nın tüm zamanların en golcü oyuncularından biri oldu.

Eski Alman forvet Miroslav Klose gibi, o da Dünya Kupası’nda 16 kez fileleri havalandırmayı başardı. Kylian Mbappé ise Salı gününden bu yana 14 golde kaldı.