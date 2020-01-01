Sosa: Fenerbahçe'ye para için gelmedim

Sarı-lacivertlilerin Arjantinli yıldızı, Fenerbahçe'ye transferini ve kulübü değerlendirdi.

Yaz transfer sezonunun şampiyonu , Jose Sosa'yı kadrosuna katarak büyük bir sükse yapmıştı.

Sözcü Gazetesi'nden İrfan Yirmibeş'e konuşan Sosa, transfer sürecini, Erol Bulut ve Fenerbahçe hakkındaki düşüncelerini anlattı;

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"Fenerbahçe daha yüksek ücret verdi yönündeki söylemler ise tamamen yalan. Ben Fenerbahçe'ye para için gelmedim. Beni tanıyan insanlar benim para için böyle bir şey yapmayacağımı biliyorlar. Bu benim kişisel kararım. Fenerbahçe'ye gelmeyi ben çok istedim. Fenerbahçe benim için kariyerimde yeni bir sayfaydı, bir şanstı. Bu şansı değerlendirmek istedim. Çok şükür bu yaşımda Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpteyim. Bunu da büyük ölçüde profesyonel yaşantıma borçluyum."

Daha fazla takım

"Erol Bulut çok zeki"

Çok detaylı, çok bilgili hocalarla çalıştım ve Erol Hoca da bunlardan birisi. Biz oyun içindeyken hocalar gibi oyunu dışarıdan göremiyoruz. Bazı hocalar vardır gördüğü hataları 45 dakika bekler, soyunma odasında söyler. Ama daha zekice olanı Erol hocamızın da yaptığı gibi saha içinde anında müdahale etmesidir. Ben mutluyum; bu konuda en ufak bir yanlış olduğunda takımın en tecrübelileri olarak Luiz (Gustavo) ya da ben, Erol Hoca'nın yanına gidiyoruz. Bizimle paylaşıyor, biz de anında saha içinde müdahale ediyoruz."

"Perotti ile kulüp ve şehir hakkında konuştuk. İnsanların bana ve aileme yaklaşımlarının ne kadar iyi olduğunu anlattım. Takımda bir Arjantinlinin daha olması benim açımdan güzel oldu."