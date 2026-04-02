İspanya milli takımının yıldızı Lamine Yamal'ın babası Munir, La Roja ile Mısır arasında oynanan dostluk maçında yaşanan talihsiz tezahüratlara ilişkin yorumda bulunarak, tüm dinlere saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Salı günü Espanyol Stadyumu'nda oynanan ve iki takımın da golsüz berabere kaldığı maçta, İspanyol taraftarlar Müslümanlara yönelik hakaret içeren tezahüratlarda bulundu. Taraftarlar maç boyunca defalarca "Zıplamayan Müslüman'dır" diye bağırdı.

İspanya Futbol Federasyonu, Spor Bakanlığı ve diğer resmi kurumlar da dahil olmak üzere tüm İspanyol resmi makamları bu davranışı kınadı.

Yemek pişirirken Instagram hesabından yaptığı canlı yayında Munir, "RCDE" stadyumunda yaşanan olayların ardından sakin bir mesaj verdi ve "Yaşasın İspanya, yaşasın Müslümanlar, Hıristiyanlar, Yahudiler, herkes eşit olarak yaşasın... Sorununuz ne?" dedi.

Lamine Yamal'ın babası, hoşgörü ve bir arada yaşama çağrısı içeren açık bir mesajla konuşmasını şöyle bitirdi: "Saygı gösterirsen, saygı görürsün."

Oğlu Lamine de dün Çarşamba günü Instagram hesabından şu şekilde görüşlerini dile getirdi: "Ben Müslümanım, şükürler olsun. Dün stadyumda 'Zıplamayan Müslüman' sloganları duydum. Bunun rakip takıma yönelik olduğunu ve şahsıma yönelik olmadığını biliyorum, ancak bir Müslüman olarak bu saygısız ve kabul edilemez bir davranış."