Benfica Teknik Direktörü Marco Silva, Lech Poznan karşısında alınan 3-1'lik UEFA Avrupa Ligi galibiyetinin ardından takımının oyunu kontrol etmesini överken kendi hatalarından kaynaklanan sorunlara karşı uyardı. Savunma oyuncusu Alessandro Circati de takıma giderek daha iyi uyum sağladığını vurguladı. Portekiz devi, Avrupa kupalarındaki kusursuz galibiyet serisini sürdürdü.

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Silva, Benfica'yı Avrupa Ligi'nde kusursuz bir başlangıca taşıdı

Benfica Teknik Direktörü Marco Silva, takımının Estádio da Luz'da Polonyalı rakibi Lech Poznan'ı 3-1 yenmesiyle UEFA Avrupa Ligi lig aşamasındaki üst üste dördüncü galibiyetini aldı. İlk yarıdaki üstünlük Rafa Silva'nın açılış golüyle karşılık bulurken, Gianluca Prestianni ve Georgiy Sudakov galibiyeti perçinledi.

Bu sonuçla Benfica, dört maçta topladığı 12 puanla 2026–27 UEFA Avrupa Ligi puan durumunda kayıpsız şekilde ilk sıradaki yerini sağlamlaştırdı.

13 gol atıp yalnızca üç gol yiyen Benfica, Bournemouth ve Ferencvaros ile aynı puanda olmasına rağmen +10 averajla lider durumda.

Silva, oyundaki kontrolü ve kendi hatalarını değerlendirdi

Maçın ardından konuşan Silva, takımının performansını dengeli bir şekilde değerlendirdi ve Avrupa kupalarında iç saha maçlarının nadiren kolay geçtiğini kabul etti. Silva, "Her zaman zorlu bir maç bekleriz. Evinde oynarken favori olabileceğini bilirsin ama asla kolay bir maç beklemezsin" dedi.

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"İlk yarıda oyunu çok iyi kontrol ettik... Pres yaptığımızda da bunu iyi yaptık."

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Ancak Silva, Leo Bengtsson'ın Poznan adına farkı bire indirmesinin ardından konsantrasyonlarının düştüğünü kabul etti. "İkinci yarıya da aynı şekilde başladık ve ikinci golü attık ama ne yazık ki bir hata yapıp onlara umut verdik... Önemli olan, hak ederek kazanmamız. Avrupa Ligi'nde dört galibiyete ulaştık ve asıl önemli olan bu" diye ekledi.

Circati, gelişen uyumu ve baskı altındaki savunmayı anlattı

Savunma oyuncusu Alessandro Circati de teknik direktörüyle aynı görüşü paylaşarak takımın baskı altında kaldığı dönemlerin ardından sahada kontrolü nasıl yeniden ele aldığına dikkat çekti. Circati, UEFA'ya yaptığı açıklamada, "Genel olarak olumlu bir performans sergilediğimizi düşünüyorum. Baskı altında kaldığımız anlar oldu ama bu, oyunun bir parçası" dedi.

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"Belki biraz geriye çekilerek onların ivme kazanmasına izin verdik. Ama maçın bütününe bakarsanız daha üstün tarafın biz olduğumuzu düşünüyorum."

Stoper, kişisel gelişiminden duyduğu memnuniyeti de dile getirdi. Circati, "Burada çok mutluyum ve takıma gerçekten iyi uyum sağladığımı hissediyorum. Geçen her hafta ve oynadığım her maçla takım arkadaşlarımla daha güçlü bağlar kurduğumu hissediyorum" diye ekledi.

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Benfica, doğrudan son 16 turuna kalma yolunda ivme kazanıyor

Dört haftayı puan kaybetmeden geçen Silva'nın takımı, son 16 turuna doğrudan yükselmek için çok avantajlı bir konuma geldi.

Teknik direktör, gelecek maçlarda takımın yoğun presini sürdürürken savunmada maçın sonlarına doğru yaşanan konsantrasyon kayıplarını gidermeye çalışacak.

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Benfica şimdi Avrupa'daki etkileyici formunu yerel müsabakalara taşımaya, ardından yeniden Avrupa maçlarına dönmeye hazırlanıyor.