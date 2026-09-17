Salı günkü ayrılığın hemen ardından çıkan birbirini doğrulayan haberlerde, sürpriz kararın alınmasında yardımcı antrenör Nelson Morgado’nun rolü de gündeme geldi. İddialara göre Lens, ilk etapta yalnızca Toppmöller’in güvendiği ismi görevden almak istiyordu. Eintracht Frankfurt’un 45 yaşındaki eski yardımcı antrenörünün ise görevde kalmasını yardımcısının durumuna bağladığı belirtildi.

Kulübün açıklamasında, "Takım yapısı ile teknik ekibin çalışma biçimi ve organizasyonu hakkında çok sayıda görüşmenin ardından kulüp, teknik direktörüne ekibi yeniden yapılandırma niyetini iletti" denildi: "Dino Toppmöller bu yapısal değişiklikleri kabul edemediği için kulüp, onun ve iki yardımcısının görevine son verme yönünde sorumluluk sahibi bir karar aldı."

Lens'te Toppmöller ayrılığı: Oyuncularla da sorunlar mı vardı?

Ancak Sport1’in haberine göre başka sorunlar da vardı. Buna göre Toppmöller ile oyuncuları arasında haftalardır gergin bir atmosfer hakimdi. Haberde, kilit oyuncuların antrenmanların içeriğiyle ilgili defalarca şikayette bulunduğu belirtildi.

Ayrıca uzun süredir Lens'te görev yapan Fransız yardımcı antrenörler Eric Sikora, Cedric Berthelin, Guillaume Rave ve Yannick Cahuzac da yeni patronlarının iletişim eksikliğini eleştirdi. Böylece teknik ekip içinde iki grup oluştu. Bir tarafta Toppmöller ile yardımcıları Morgado ve Erwin Skela, diğer tarafta ise Fransızlar yer aldı. Geçici olarak teknik direktörlük görevini şimdi Cahuzac üstlendi. Cuma günü ligde AS Monaco’ya karşı oynanacak maçta takımı o yönetecek.

Toppmöller, Lens'teki teknik direktörlük görevine bu yaz başlamış ve yeni kulübünü hemen Paris Saint-Germain karşısında, lig şampiyonu ve Şampiyonlar Ligi şampiyonuna karşı kazanılan Süper Kupa zaferine taşımıştı. Lens'in Ligue 1'de yeni sezona başlangıcı ise inişli çıkışlı oldu. Lens, ilk dört maçta yalnızca dört puan topladı. Şampiyonlar Ligi'nde ise başlangıçta en azından Slavia Prag karşısında bir galibiyet alındı.