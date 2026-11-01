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Real Racing Club de Santander v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Çeviri:

"Sorun çıkarmaya çalışıyordu": Hakem uzmanından tartışmalı penaltının ardından Mbappe'ye sert sözler

Racing Santander - Real Madrid
Racing Santander
Real Madrid
La Liga
K. Mbappe
İspanya
Fransa

Nedir?

Real Madrid ile Racing Santander karşılaşmasında hakem Munuera Montero'nun Kylian Mbappé lehine verdiği penaltı kararına yönelik öfkeli tepkiler sürüyor. Çok sayıda yorumcu bu kararı doğru bulmadı; ancak hakemin düdüğünü çaldıktan sonra karardan geri dönmesinin zor olduğu konusunda hemfikir oldular.

"Cadena COPE" ağı, kanalın hakemlik uzmanı Pedro Martín'in görüşüne dikkat çekti. Martín, kararın doğruluğunu sorguladı ve Fransız forvetin ceza sahası içinde maruz kaldığı temasın bir penaltı için yeterli olmadığını vurguladı.

Mbappé, Racing defans oyuncusuyla yaşadığı hafif bir temasın ardından yere düşmüş, Munuera Montero da penaltı kararı vermişti. Fransız yıldız penaltıyı başarıyla kullanarak Real Madrid'i maçta öne geçirdi.

Martín, temasa maruz kalan oyuncunun doğasını göz önünde bulundurarak hakemin bu kararı neden aldığını anladığını belirtti; ancak olayın ev sahibi takımın penaltıyla cezalandırılmasını hak etmediğini düşünüyor ve şöyle konuştu: "Onun gibi bir oyuncu zıplıyorsa, bela arıyor demektir."

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Hakemlik uzmanı, kararı eleştirmesine rağmen, hakemin ufak da olsa bir temas görüp düdüğünü çalmaya karar verdiği andan itibaren kararından geri dönmesinin zorlaştığını belirtti ve şunları ekledi: "Hakem küçük bir temas gördü ve düdüğünü çaldı. Hepsi bu, hata yaptı."

Martín'in görüşü, penaltının yol açtığı tartışmaya yeni bir ses katıyor. Özellikle birden fazla yorumcunun Mbappé'yle yaşanan temasın bir faul için yeterli olmadığını değerlendirmesiyle birlikte, Munuera Montero'nun kararı eleştirilerin hedefi oldu.

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