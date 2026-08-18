Sorumluluk ve onur ruhunu aşılamak: Mourinho, Real'e teknik direktör olarak tanıtılmasının ardından ilk mesajlarını verdi

Real Madrid, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'yu bugün salı günü takımın yeni teknik direktörü olarak tanıttı. Kapalı kapılar ardında gerçekleştirilen bu alışılmadık törenden yalnızca Real Madrid'in resmî kanalının yayınladığı birkaç görüntü izlenebildi.

Real Madrid'in teknik direktörü, kulüp başkanı Florentino Perez'in yanında yer aldığı ve Haziran 2029'a kadar geçerli sözleşmesini imzaladığı sırada, "Evime dönüyorum" sözleriyle konuştu.

Mourinho'nun tanıtımı, bu yaz teknik direktörün yanı sıra altı oyuncunun da katıldığı bir dönemde Real Madrid'in ilk tanıtımı oldu.

Hepsi resmî tanıtımlarında aynı yöntemi izleyecek: Kapalı kapılar ardında, taraftar ya da basın katılımı olmadan, yalnızca kulüp yöneticileri ve oyuncuların yakın çevresinin hazır bulunduğu etkinliklerde.

Tanıtım töreninin ardından Mourinho, kulübün resmî medyasına kısaca konuşarak şunları söyledi: "Real Madrid'e ilk geldiğimde, bu benim için mesleki başarının doruğu anlamına geliyordu; buna ek olarak, duygusal ve kişisel bir boyut da vardı. Bu yüzden bu dönemin ilkinden daha özel olduğunu düşünüyorum."

İspanyol "Marca" gazetesinin aktardığına göre şunları ekledi: "Bunun bir görev olduğunu hissediyorum ve bu, kelimelerin ötesine geçiyor. Herkesin gelişmesine yardımcı olmak, çalışma, sorumluluk ve hırs kültürü yaratmak için buradayım."

Sözlerine şöyle devam etti: "Ayrıca Real Madrid ile çalışmada sorumluluk ve onur ruhunu aşılamak istiyorum."

Açıklamalarını şöyle tamamladı: "En önemlisi Real Madrid için çalışmaktır ve bunun Valdebebas'taki herkes için de böyle olmasını istiyorum. Taraftarlara söyleyebileceğim şey, ben sizden biriyim; ayrıldığım günden beri hep öyleydim."