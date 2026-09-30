Yunanistan karşısında alınan mağlubiyetin ardından Alman Milli Takımı'nın kalitesine dair tartışmalar yeniden alevlendi. Bastian Schweinsteiger geçtiğimiz günlerde teknik direktör Jürgen Klopp'un ekibini sert bir dille eleştirirken, Lothar Matthäus bu görüşün tam tersinde yer alıyor.

Almanya, yeni teknik direktör Jürgen Klopp dönemine UEFA Uluslar Ligi grup aşamasında Hollanda ile 1-1 berabere kalarak, ardından da Yunanistan'a 1-0 yenilerek başladı.

Matthäus, Bild gazetesine verdiği röportajda şunları söyledi: "Milli takımımız vasat değil. Maçın gidişatını değiştirebilecek, Bayern Münih, Barcelona ve Arsenal gibi büyük kulüplerde hafta be hafta yüksek kaliteye sahip olduklarını kanıtlayan yeterince oyuncumuz var."

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Matthäus, Schweinsteiger'in söylediklerinin aksine, esas sorunun takımın kalitesinde yatmadığını düşünüyor ve şöyle diyor: "Milli takım oyuncularının bir kalite sorunu yok, sorun zihniyette. Almanya'nın geçmişte herkesi korkutan direnci ve kazanma zihniyetini yeniden kazanması gerekiyor."

1990 Dünya Kupası şampiyonu, yeni teknik direktör Jürgen Klopp'a büyük umutlar bağlıyor ve şöyle konuşuyor: "Bu takıma bu ruhu aşılayabilecek biri varsa, o da Klopp'tur."

Bu tartışmayı ateşleyen şey, Schweinsteiger'in Yunanistan'a 1-0 kaybedilen maçın ardından yaptığı analizdi. 2014 Dünya Kupası şampiyonu, şu anda analist olarak çalıştığı ARD kanalında şunları söylemişti: "Artık elit bir takım değiliz. Vasat bir seviyeye geldik. Artık farkı yaratan oyunculara sahip değiliz."

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Matthäus ise olaylara tamamen farklı bir perspektiften bakıyor ve mevcut Alman Milli Takımı'nın birçok oyuncusunu buna kanıt olarak gösteriyor.

Bu konuda şunları vurguladı: "Kai Havertz, İngiltere Ligi şampiyonu ve UEFA Şampiyonlar Ligi ikincisi Arsenal'de boşuna forvet oynamıyor. Karim Adeyemi, Barcelona ile kariyerinin zirvesinde."

Ve ekledi: "Ayrıca hücum ikilisi Jamal Musiala ve Florian Wirtz olağanüstü bir kaliteye sahip; Joshua Kimmich'in de varlığıyla gerçek bir liderimiz oluyor."

Matthäus, savunmayı, özellikle de Nico Schlotterbeck ve Jonathan Tah'ı da övdü.

Ayrıca Inter Milan'da yerini sağlamlaştıran Yann Aurel Bisseck'i de övdü ve onun hakkında şunları söyledi: "Eski takım arkadaşım Giuseppe Bergomi (eski Inter yıldızı) onu övdü ve gerçekten dünya çapında bir oyuncu olduğunu söyledi. Onun gibi bir uzman bunu bana söylediğinde, ona inanırım." Bild şöyle bitirdi: "Mevcut takıma yönelik değerlendirmeleri farklı olsa da, Schweinsteiger ve Matthäus bir noktada hemfikir: Her ikisi de Jürgen Klopp'un, Alman Milli Takımı'nı başarıya döndürmesi için doğru tercih olduğunu düşünüyor."