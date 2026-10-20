İspanya Hakem Teknik Komitesi'nin, Real Madrid oyuncusu Arda Güler'in Sevilla karşılaşmasındaki pozisyonunu görmezden gelmesi, yeni bir tartışma dalgası başlattı. Zira Hakem Teknik Komitesi'nin La Liga haftasının pozisyonlarını incelemek için hazırladığı "İnceleme Zamanı" programının bölümünde, Endülüs ekibinin oyuncularının Türk yıldızın oyundan atılmasını talep ettiği pozisyona dair hiçbir gönderme yer almadı.

Söz konusu olay, Real Madrid ile Sevilla'yı Santiago Bernabeu'da karşı karşıya getiren maça dayanıyor. Güler, rakibinin tutuşundan kurtulmaya çalışırken dirseğini hareket ettirdi ve temasın etkisiyle yere düşen Endülüslü oyuncuya isabet etti.

Sevilla'nın oyuncuları ve teknik heyet üyeleri, hareketin oyundan atılmayı gerektirdiğini öne sürerek Real Madrid oyuncusuna kırmızı kart gösterilmesini isteyip şiddetle itiraz etti. Ancak hakem Mateo Busquets Ferrer, Güler'i kırmızı kartla cezalandırmadı; VAR hakemi Guillermo Cuadra Fernandez de pozisyonu ekrandan incelemesi için kendisini çağırmadı.

Sevilla'nın beklentisi hayal kırıklığıyla bitti

Hakem Teknik Komitesi'nin İspanya Ligi maçlarındaki en dikkat çekici tartışmalı hakem pozisyonlarını ele aldığı "İnceleme Zamanı" programının yeni bölümünün yayınlanmasından önce beklentinin dozu iyice arttı.

Sevilla'nın resmi hesabı, sosyal medya paylaşımları aracılığıyla Santiago Bernabeu'da yaşananlara dair bir açıklama beklediğini dile getirmiş, bunlardan birinde şu ifadeler yer almıştı: "İnceleme Zamanı'nı büyük bir heyecanla bekliyoruz. Saatleri sayıyoruz."

Ancak bugün salı günü yayınlanan bölüm, Güler ile Pique arasındaki temasa dair hiçbir göndermeye yer vermediği gibi, son günlerde olayı çevreleyen bütün gürültüye rağmen Real Madrid-Sevilla maçına ilişkin başka hiçbir pozisyon da içermedi.

Program; Real Betis ile Barcelona, Villarreal ile Elche, Osasuna ile Racing Santander karşılaşmalarından ve İspanya İkinci Lig maçlarının bir kısmından hakem pozisyonlarını ele aldı, ancak hafta sonu tartışmaların başını çeken pozisyona hiç değinmedi.

Özellikle görüntüler, kamera açıları ve VAR'ın müdahale derecesi üzerine süren geniş tartışmalar göz önüne alındığında, Hakem Teknik Komitesi'nin olaya ilişkin bir açıklama yapması bekleniyordu. Ancak pozisyonun programda görmezden gelinmesi, hakemlik açısından nasıl değerlendirildiğine dair soru işaretlerini ayakta tuttu.

Şimdiye kadar İspanyol raporunda, komitenin pozisyonu neden dışarıda bıraktığına dair resmi bir açıklaması yer almadı; bütün gözler ise olayın programda ele alınmamasına yanıt olarak yeni bir açıklama yapabilecek Sevilla'ya çevrilmiş durumda.