Harry Kane, Ballon d'Or'u kazanarak resmen dünyanın en iyi futbolcusu oldu. Ancak kupa dolabında yakında daha da prestijli bir onura yer açması gerekebilir. İngiltere kaptanı pazartesi gecesi Londra'da tarih yazarken Birleşik Krallık hükümeti, forvete şövalyelik unvanı verilmesi yönünde giderek artan çağrılara ilişkin açıklama yaptı.

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Kane'e şövalyelik unvanı verilmesi yönündeki çağrılar artıyor

Bayern Münih'in golcüsü futbolun en büyük bireysel ödülünü kazandı. Londra'da düzenlenen görkemli törende Kylian Mbappe ve Lamine Yamal'ı geride bıraktı. Böylece 25 yıl sonra Altın Top'u kazanan ilk İngiliz oldu. Kane'in bu başarıya, Sir Stanley Matthews'un ilk ödülü kazanmasından tam 70 yıl sonra ulaşması da dikkat çekti.

Bu dönüm noktasının ardından İşçi Partili milletvekilleri Rosena Allin-Khan ve Clive Efford, İngiltere kaptanına futbolculuk kariyeri sona erdiğinde şövalyelik unvanı verilmesini açıkça destekledi. Millî takımın yıldızının yaklaşan Yeni Yıl Onur Listesi'nde yer alıp almayacağına ilişkin spekülasyonlar da hemen arttı.

Downing Street şövalyelik spekülasyonlarına yanıt verdi

Başbakan Andy Burnham'ın sözcüsü, basına yaptığı açıklamada forvetin büyük başarısını överken şövalyelik unvanı ihtimali konusunda temkinli konuştu. Sözcü, Kane'in ülke futboluna etkisinin hükümetin en üst kademelerinde de çok iyi bilindiğini belirtti.

Sözcü, “Evet, Başbakan, Ballon d'Or'u kazanan Harry Kane'i tebrik etmek istiyor,” dedi. “Bu ödülü 25 yıl sonra kazanan ilk İngiliz olmak olağanüstü bir başarı. Bunu, Sir Stanley Matthews'un ilk ödülü kazanmasından 70 yıl sonra, kendi ülkesinde başarması da çok özel.”

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Sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu ödül, olağanüstü bir sezonu taçlandırıyor. Harry, ülke genelindeki genç oyunculara harika bir örnek olmaya devam ediyor ve Başbakan, bütün ülkenin onunla büyük gurur duyacağını biliyor. Umarım çok geçmeden İngiltere ile kutlayacağımız bir kupa daha olur.”

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Şövalyelik ihtimali doğrudan sorulduğunda ise temkinli bir yanıt verdi: “Şövalyelikle ilgili sorunuza gelince, sanırım herkes Harry Kane'in İngiliz futboluna çok büyük katkıda bulunduğu ve bunun onun için ülkede çok özel bir an olduğu konusunda hemfikir olacaktır. Ancak her zamanki gibi, onurlandırma sürecinin sonucuna ilişkin peşin bir şey söylemeyeceğim.”

Kane tarihî bireysel başarısını değerlendirdi

Ödül, Kane'in Bayern Münih'le geçirdiği olağanüstü lig sezonunun ve İngiltere'yi üçüncülüğe taşıdığı Dünya Kupası'ndaki dikkat çekici performansının ardından geldi. Kendi şehrinde sahneye çıkan duygusal Kane, bu takdir karşısındaki derin minnettarlığını dile getirdi.

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Kane, “Neredeyse söyleyecek söz bulamıyorum. Burada, Londra'da olmak bunu daha da özel kıldı,” dedi. “Bu gece benim için iyiye işaretti. Bana oy veren herkese teşekkür ederim. Bu yıl karar vermenin zor olduğunu tahmin edebiliyorum. Bu gece salonda dünya çapında oyuncular var. Bu gece ödül kazanan ve aday gösterilen herkesi tebrik ederim. Kararlılığın ve sıkı çalışmanın neler başarabileceğini görmek etkileyici.”

Kane, son 12 ayda kurdukları takım ruhunu vurgulayarak başarısını millî takımdaki arkadaşlarıyla da paylaşmakta gecikmedi: “İngiltere'deki takım arkadaşlarıma da aynı şekilde teşekkür ediyorum. Özel bir yıl geçirdik. Mükemmel bir yıl değildi ama çok güzel anlar yaşadık. Aramızda güçlü bir bağ kurduk.”

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Kulübü ve millî takımıyla kupaların peşinde

Kane, Bavyera'daki kulüp görevine dönerken büyük kupalar kazanmak için üst düzey golcülük performansını sürdürmeye odaklanacak. Ancak teknik direktör Thomas Tuchel'in yönetimindeki millî takım da onun için açıkça büyük bir öncelik olmaya devam ediyor. Golcü oyuncu, İngiltere ile kupa kazanmaya tamamen odaklanmış durumda.

Kane, konuşmasını İngiltere millî takımına olan sarsılmaz bağlılığını vurgulayarak tamamladı: “Dünya Kupası sırasında oteldeki birlikteliğimiz... Kaptanlığınızı yapmak ve size liderlik etmek benim için bir onur. Bu beni son derece gururlandırıyor. Bu ödül kesinlikle hepimizin. Thomas Tuchel ve İngiltere'deki teknik ekip, bize liderlik etme ve standartları yükseltmemiz için bizi zorlama biçiminiz hayranlık uyandırıyor.”