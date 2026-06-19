Sonunda konuşabiliyorum… Tecavüz suçlamasıyla yargılanmasına ilişkin kararın onanmasının ardından Hakimi’nin ilk açıklaması

Fas Milli Takımı kaptanı Ashraf Hakimi, 2023 yılına ait davada tecavüz suçlamasıyla yargılanmasına ilişkin kararın Versay Temyiz Mahkemesi tarafından onanmasının ardından, resmi hesapları üzerinden güçlü bir mesaj yayınlayarak sessizliğini bozdu.

Bu hukuki gelişme, Hakimi’nin Fas milli takımıyla birlikte 2026 Dünya Kupası’nda mücadele ettiği ve yarın sabah Cumartesi günü İskoçya milli takımıyla oynayacağı grup aşamasının ikinci maçına hazırlandığı bir dönemde gerçekleşti.

Paris Saint-Germain’in yıldızı, bu davayı ilk günden beri beklediğini vurgulayarak, yıllarca sessiz kalmasının ardından kendini kamuoyu önünde savunmak istediğini ifade etti.

Hakimi, “X” platformu üzerinden yayınladığı açıklamada şunları söyledi: “Adalet gözlerimin içine baktı ve bana şöyle dedi: ‘Eğer tanınmış bir kişi olmasaydın, bu dava başından beri hiç açılmazdı.’ Yıllarca sessiz kalmayı tercih ettim ve onurlu davranmanın, sabırlı olmanın ve adalete güvenmenin doğru karara yol açacağına inandım.”

Hakimi, “Bugün, ailemin, hayatımın ve gerçeğin kendisi pahasına bana ait olmayan bir hikaye anlatılıyor. Bazen kendimi kolay bir hedef haline gelmiş gibi hissediyorum. Bu davayı ilk günden beri bekliyordum ve şimdi de sabırsızlıkla bekliyorum. Sonunda konuşabileceğim” diye ekledi.

Beklenen yargı kararı

Hakimi’nin açıklamaları, Versay Temyiz Mahkemesi Soruşturma Dairesi’nin, önümüzdeki aylarda yargılanacağı Hauts-de-Seine Bölge Ceza Mahkemesi’ne sevk kararını onamasının ardından geldi.

27 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz Mayıs ayında duruşmaya bizzat katılmış ve Şubat ayında soruşturma hakimi tarafından verilen sevk kararının iptalini talep etmişti; ancak mahkeme, savunmanın itirazlarını reddederek yargı sürecinin devam etmesine karar vermişti.

Hakimi’nin savunması masumiyetini savunuyor

Öte yandan, oyuncunun avukatı Fani Kulan karardan duyduğu hoşnutsuzluğu dile getirerek, dava dosyasının, kendi ifadesiyle, müvekkilinin lehine olan birçok unsur içerdiğini vurguladı.

Savunma ekibinin, soruşturmanın davanın düşürülmesine yol açması gereken verileri ortaya çıkardığını düşündüğünü belirten avukat, şikayetçinin ifadelerindeki çelişkiler ve soruşturma aşamalarında sunulan diğer verilere dikkat çekti.

Hakimi’nin, kendi versiyonunu tam olarak anlatmak ve kesin olarak reddettiği suçlamalara kamuoyu önünde yanıt vermek üzere duruşmayı beklediğini vurguladı.

Dava 2023 yılına dayanıyor

Dava, Şubat 2023'e dayanıyor. O dönemde genç bir kadın, sosyal medya üzerinden tanıştıktan sonra Hakimi'nin evinde gerçekleşen bir buluşma sırasında kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia eden bir ifadeyi Fransız polisine vermişti.

Davanın patlak vermesinden bu yana Faslı milli futbolcu masumiyetinde ısrar ederek, yaşananların rızaya dayalı bir ilişki kapsamında gerçekleştiğini vurguladı ve kendisine yöneltilen tüm suçlamaları reddetti.