Sonunda: Barcola sessizliğini bozdu ve Liverpool'daki başarısızlığının sırrını açıkladı

Liverpool tarihinin en pahalı ikinci transferinden 12,3 milyon değerinde bir oyuncuya... Fransız yıldız Bradley Barcola'nın Premier Lig'deki felaket başlangıcı işte böyle özetlenebilir.

Haftalarca süren sessizlik ve sert eleştirilerin ardından Fransız milli oyuncu, nihayet dünyanın en güçlü liginde yaşadığı sıkıntının sırrını kendi ağzından açıkladı.

Şok edici düşüş

Liverpool, yaz transfer dönemi boyunca Barcola'yı kadrosuna katmak için büyük çaba sarf etti ve 123 milyon sterlin karşılığında oyuncu, kulüp tarihinin en pahalı ikinci transferi oldu. Ancak Liverpool'un talihsizliğine, 24 yaşındaki oyuncu şu ana kadar yalnızca 12,3 milyon değerinde bir futbolcuya yakışacak bir performans sergiledi.

Fransız oyuncu yeni kulübünde ne gol attı ne de asist yaptı. Pazar günü Manchester City karşısında oynanan maçta ise olumlu anları, sahanın derinliklerinde savunma yapmakla sınırlı kaldı; hücum açısından kolayca etkisiz hale getirildi. Kulüp efsanesi Jamie Carragher da onu en çok eleştirenler arasındaydı.

Gelecek maçlar LAS Şampiyonlar Ligi 12:45 LIV

Bu durum "teamtalk"ı, Premier Lig dışından gelen oyunculara astronomik paralar harcamanın ne kadar mantıklı olduğuna dair eski ama her zaman güncel soruları yeniden gündeme getirmeye itti. Zira İngiltere Ligi'nin tartışmasız biçimde dünyanın en güçlü ligi olduğu kimse için sır değil; bu yüzden buradaki vasat oyuncular ligden ayrıldıklarında dünya yıldızı gibi görünürken, dışarıdan gelen yıldızlar da geldiklerinde vasat futbolcular gibi görünüyor.

Barcola sessizliğini bozdu

Maçın ardından "Sky Sports" kanalına konuşan Barcola, İngiltere'de tam olarak neyle mücadele ettiğini anlattı ve Liverpool'daki form düşüşünün detaylarını açıkladı.

Barcola şöyle dedi: "Fransa Ligi bedensel olarak güçlü bir lig, ama burada koşu açısından daha güçlü olduğunu söyleyebilirim. Maçlar hızlı ve iki taraf için de açık geçiyor, seviye çok yüksek. Ama buraya gelmemin nedeni de bu; benim için yeni bir meydan okuma."

Bu sözler, Premier Lig'in fiziksel şoku ve çılgın temposunun, oyuncunun uyum sağlamasının önündeki en büyük engel olduğunu doğruluyor.

Sert eleştiriler

İngiliz basını, City maçının ardından Fransız yıldıza acımadı. "Daily Mail", "Daily Express" ve "BBC Sport" olmak üzere üç büyük yayın organı, kendisine on üzerinden beş gibi düşük bir not verdi.

"Daily Mail" verdiği notu şöyle gerekçelendirdi: "Barcola bazı iyi parıltılar gösterdi, ancak Arrailo ondan çok daha iyi bir performans isteyecek. Manchester City forması karşısında alışıldık seviyesini şu ana kadar gösteremedi."

"BBC Sport" ise şunları yazdı: "Barcola topla oynarken keskindi ve savunma görevlerini yerine getirdi, ancak Wirtz gibi onun da son hücum üçgeninde daha fazlasını yapması gerekiyor."

"Express" gazetesi de şu sonuca vardı: "Savunmada büyük çaba gösterdi, ancak hücumda yeterince katkı sunmadı. Daha zayıf olan sol ayağına fazla güvendi."

Avusturya öncesi son umut

Liverpool'un umudunun, hiçbir zaman uyum sağlayamayacağı hissi yaygınlaşmaya başlayan takım arkadaşı Florian Wirtz'in aksine, Barcola'nın sonunda Premier Lig futboluna adapte olmasında yattığı açık.

Fransız oyuncunun özgüvenini geri kazanmak için bir sonraki fırsatı, Liverpool'un çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde LASK ile karşılaşmak üzere Avusturya'ya gitmesiyle gelecek; bu, Premier Lig cehenneminden bedensel olarak daha kolay olabilecek bir sınav.







